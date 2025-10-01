Znalosť základnej psychológie dokáže robiť zázraky a možno ti aj zabezpečí povýšenie v práci. Nemusíš sa učiť žiadne zložité poučky a teórie, stačí sa vyhýbať týmto vetám.
Kate Mason pracovala celkovo desať rokov v oblasti komunikácie v spoločnostiach ako Google a YouTube, než sa stala koučkou pre vedúcich pracovníkov a v roku 2017 založila vlastnú strategickú komunikačnú firmu Hedgehog + Fox. Pre server CNBC prezradila, že spôsob, akým komunikujeme, môže byť rovnako dôležitý ako samotná správa.
Pri svojej práci ako koučka v oblasti komunikácie si Mason všimla jav, ktorý nazýva „imposing syndrome“. Ten eviduje najmä u žien, ktoré sa podľa nej príliš obávajú, že by mohli niekomu vadiť alebo niekoho „obťažovať“ v práci, čo často vedie k tomu, že mlčia, svoje nápady dávajú do úzadia a minimalizujú svoje úspechy. „Tieto sebakritické návyky majú potom zlý vplyv na ich prácu a postavenie,“ hovorí.
Na základe toho radí, ako zmeniť komunikačné vzorce. „Nechcem do ľudí rýpať. Ide skôr o láskavé uvedomenie si problému. Ak sa s touto vecou potýkate a prekáža vám, možno by ste to mohli skúsiť zmeniť,“ dodáva. Aby sa človek vyhol „imposing syndrómu“ a neustálemu pocitu, že je na obtiaž, mal by si odpustiť tieto tri vety. Tie totiž vysielajú dojem, že sa zbytočne podceňuješ.
„Bude to len chvíľka“
Aj keď sa touto vetou snažíme ostatných upokojiť a vyjsť im v ústrety, má väčšinou skôr opačný účinok. „Za prvé, vytvoríte u druhej osoby očakávanie, že to bude veľmi rýchle,“ poznamenala Mason. „Ale nič netrvá sekundu.“ Poskytnutie nereálneho odhadu času môže osobu, s ktorou hovoríš, rozladiť alebo sklamať.
„Navyše táto fráza tiež vyvoláva dojem, že to, čo chcete urobiť alebo oznámiť, je nepodstatné alebo nedôležité,“ hovorí Mason. „Lepší spôsob, ako formulovať svoju požiadavku, je: ‚Budúci týždeň si na nás vyhradím hodinu. Naozaj by som chcel prebrať body A, B a C. Dajte mi vedieť, či vám ten čas vyhovuje‘,“ radí Mason.