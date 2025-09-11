SIMILIVINLIFE nezastavuje – v priebehu posledných dní stihol oznámiť hneď tri novinky.
SIMILIVINLIFE, prvý slovenský člen Rychlích kluků, má vonku nový merch, tour dates a hlavne EP Get Rich or Die Lovin'.
Ak miluješ elektronickejšie tracky od SIMI-ho, ako P***y Power, nové EP bude rozhodne tvojou šálkou kávy. Tento fresh sound, prepojený s jeho hravými textami, je presne to, čo budú davy vrieskať na jeho koncertoch.
Kričím „SOS“, jak ťa dostať z hlavy preč.
Kričím „LOL“, ale nepočujem smiech.
Kričím „XOXO“, iba chlap môže ľúbiť,
mám tisíce slov, čo chlap nemôže sľúbiť.
Síce má EP len 8 minút, má fun vibe a ohromné replay value – a stavíme sa, že veľa textov je zároveň veľmi relatable. Ak to tak vezmeme, tracky sú ako sladké jednohubky, ktorých text sa ti zaryje do hlavy už po pár počutiach. (Samozrejme, až na posledný, už známy track „raz to vyjde (emo song)“, ktorý by sme zaradili skôr do horkejšej kategórie než sladkej.)
Merch nájdeš online a ak sa ti na prvý pohľad nepozdáva, po tom, čo v ňom tohto mladého Košičana uvidíš, zaručene zmeníš názor. Náš favorit je určite tote bag s vecami spomenutými v tracku „Sexxxy“ z albumu 23:69.
Čo schováva moja taška
Aésop mydlo, Henny fľaška
Barbara Sturm krém a Dyson fén
Hold, up začína jazda
Kvalita a originalita jeho hudby sa odráža aj v tom, že ku 25. augustu bol 7. najpočúvanejším slovenským raperom na Spotify. Ak si ho nestihol počuť v lete na festivaloch ako Grape, neboj sa, pretože SIMI pred pár dňami oznámil jesenné turné so zastávkami na Slovensku aj v Česku. Tour zaháji 3. 10. v Košiciach a zakončí ju 15. 11. v Trnave. Medzi týmito dvoma dátumami navštívi ďalších päť miest.