dnes 11. septembra 2025 o 16:16
Čas čítania 0:38
Anja Samardžija

FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa

FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
FILMY A SERIÁLY AMAZON PRIME VIDEO THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER
Natáčanie tretej série seriálu The Lord of the Rings: The Rings of Power pokračuje a už bol odhalený prvý teaser.

Ukážka novej série LOTR ukazuje Elendila držiaceho ikonický meč Narsil. Stvárnil ho herec Lloyd Owen a práve tento moment nadväzuje na udalosti druhej série, keď Elendil utiekol z horiaceho Númenoru a prijal meč ako dar na rozlúčku od Míriel.

„Tretia séria sa odohráva niekoľko rokov po skončení druhej, počas vrcholiacej vojny elfov so Sauronom, v ktorej sa Temný pán pokúša vyrobiť Jeden prsteň. Ten mu má poskytnúť výhodu, ktorú potrebuje na víťazstvo a ovládnutie celej Stredozeme," uvádza sa v oficiálnej synopse.

Rings of Power Rings of Power the lord of the rings rings of power galadriel Pán Prsteňov The Lord of the Rings: The Rings of Power
Okrem Elendila sa v úlohe Saurona vracia aj Charlie Vickers. Medzi nové prírastky v obsadení patria Jamie Campbell Bower a Eddie Marsan. Bower by mal hrať „pekného rytiera zo vznešenej rodiny“, zatiaľ čo Marsan sa objaví v opakovanej úlohe, kde jeho postava bude mať škótsky prízvuk a brata.

Zatiaľ nebol oznámený žiadny oficiálny dátum premiéry, ale vieme, že seriál bude možné sledovať na Amazon Prime Video.

Anja Samardžija
Anja Samardžija
Reporter
Všetky články
Zdroj: empireonline.com
Náhľadový obrázok: Amazon Prime/ propagační materiál
