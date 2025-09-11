Natáčanie tretej série seriálu The Lord of the Rings: The Rings of Power pokračuje a už bol odhalený prvý teaser.
Ukážka novej série LOTR ukazuje Elendila držiaceho ikonický meč Narsil. Stvárnil ho herec Lloyd Owen a práve tento moment nadväzuje na udalosti druhej série, keď Elendil utiekol z horiaceho Númenoru a prijal meč ako dar na rozlúčku od Míriel.
„Tretia séria sa odohráva niekoľko rokov po skončení druhej, počas vrcholiacej vojny elfov so Sauronom, v ktorej sa Temný pán pokúša vyrobiť Jeden prsteň. Ten mu má poskytnúť výhodu, ktorú potrebuje na víťazstvo a ovládnutie celej Stredozeme," uvádza sa v oficiálnej synopse.
Okrem Elendila sa v úlohe Saurona vracia aj Charlie Vickers. Medzi nové prírastky v obsadení patria Jamie Campbell Bower a Eddie Marsan. Bower by mal hrať „pekného rytiera zo vznešenej rodiny“, zatiaľ čo Marsan sa objaví v opakovanej úlohe, kde jeho postava bude mať škótsky prízvuk a brata.
Zatiaľ nebol oznámený žiadny oficiálny dátum premiéry, ale vieme, že seriál bude možné sledovať na Amazon Prime Video.