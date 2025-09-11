Budúci tím Audi F1 a adidas oznamujú dlhodobé partnerstvo, v rámci ktorého sa popredný nemecký výrobca športového oblečenia stane oficiálnym dodávateľom tímového oblečenia.
Nová kolekcia, ktorá bude predstavená pred štartom sezóny 2026, si kladie za cieľ spojiť čistý a precízny dizajn so špičkovými technológiami – výsledkom má byť funkčné, no zároveň štýlové oblečenie, ktoré reflektuje charakter oboch značiek.
Ako súčasť spolupráce vyvíjajú adidas a Audi F1 tím komplexnú líniu výkonnostného vybavenia prispôsobeného špecifickým potrebám pilotov, mechanikov, inžinierov aj celého tímu na trati. Cieľom je vytvoriť spoľahlivé produkty, ktoré zefektívnia každodennú prácu tímu a prispejú k jeho výkonu na najvyššej úrovni.
V prostredí Formuly 1, kde je neustály pokrok kľúčom k úspechu, chce kolekcia udávať tón nielen z hľadiska výkonu, ale aj kultúry motoršportu. Vyznačuje sa inovatívnym duchom značky adidas a moderným prístupom inšpirovaným atmosférou paddocku.
CEO spoločnosti Adidas, Bjørn Gulden, uviedol, že spojenie „štyroch kruhov a troch pruhov“ v paddocku v roku 2026 otvára vzrušujúcu novú kapitolu v motoršporte. Gernot Döllner, CEO AUDI AD taktiež dodal, že „očakávaná kolekcia adidas bude charakteristická čistotou a precíznosťou, presne ako nová filozofia dizajnu Audi.“
Dôležitou súčasťou partnerstva sú aj fanúšikovia. Ich vášeň a oddanosť stáli pri zrode tejto spolupráce. Audi a adidas plánujú uviesť exkluzívnu líniu oblečenia, obuvi a doplnkov pre fanúšikov – ešte pred prvou Veľkou cenou – a dať im tak možnosť vyjadriť podporu tímu už od začiatku. Spojením spoločnej kultúry, športového ducha, inovácií a silného emocionálneho dizajnu chcú obe značky priniesť niečo, čo presahuje bežné partnerstvo.
