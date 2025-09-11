Na prvé miesto sa dostal technologický magnát Larry Ellison.
Larry Ellison, 81-ročný spoluzakladateľ spoločnosti Oracle, je v súčasnosti najbohatším človekom na svete. V stredu zosadil po štyroch rokoch z trónu v tejto kategórii Elona Muska. K Muskovej strate prvenstva prispel aj pokles akcií Tesly.
Podľa CBS News akcie Tesly od začiatku roka klesli o 14 percent. Musk tak momentálne vlastní majetok v hodnote približne 385 miliárd dolárov, t. j. takmer 330 miliárd eur. Ellisonov majetok podľa údajov Bloombergu dosiahol až 392 miliárd dolárov, t. j. viac ako 335 miliárd eur.
Zaujímavosťou je, že Ellison štúdium na vysokej škole prerušil dvakrát (Univerzita v Illinois a Univerzita v Chicagu), potom sa presťahoval do Kalifornie, kde v roku 1977 spoluzaložil firmu Oracle.
Ellisonova firma Oracle je softvérová spoločnosť a nie je žiadnym prekvapením, že v čase obrovského záujmu o umelú inteligenciu jej hodnota prudko rastie. Ellison si však svoj majetok budoval dlhé desaťročia. Firmu Oracle postupne zasadil medzi najväčších technologických gigantov na svete.
Jeho prudký nárast majetku bol taký výrazný, že podľa prepočtov by dokázal rok financovať život približne piatich miliónov amerických rodín, čo je zhruba populácia celej Floridy. Tieto rodiny by si pritom mohli dovoliť nepracovať a stále by žili na úrovni priemerných Američanov.