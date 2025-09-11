Priznala, že strata syna jej život navždy zmenila.
Miss Czech Republic a víťazka svetovej súťaže Top Model of the World Natálie Kočendová zdieľala na svojom profile intímny a emotívny odkaz. V príspevku sa podelila o stratu, ktorú prežila v roku 2020. V tom čase bola dnes už 24-ročná Natálie v očakávaní syna Nathaniela, o ktorého však spolu s vtedajším partnerom prišla.
„Ty si mi ukázal silu prežiť stratu a tvoj braček mi ukázal nádej znova sa nadýchnuť. Obaja budete navždy súčasťou môjho života,“ napísala Natálie v odkaze, kde priznala, že strata bábätka jej život navždy zmenila.
Dnes je však bývalá účastníčka Love Islandu a podnikateľka opäť v očakávaní. Na Instagrame len nedávno zdieľala video z gender reveal, na ktorom sa objavila aj tohtoročná víťazka Ruže pre nevestu Karolína.
Natálie so svojím súčasným partnerom Chrisom čakajú chlapca a my mladej rodinke želáme všetko dobré. Podobné odkazy, aký zdieľala Natálie, sú v spoločnosti dôležité – s podobnou správou nedávno vystúpili aj Tiktoker Valden so svojou partnerkou Sárou.