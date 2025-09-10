Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu

Lietajúce auto AeroMobil, ktoré svojho času zaujalo svetové médiá aj výstavy v Monaku, USA či Dubaji, bude opäť vystavené.
Slávny slovenský prototyp AeroMobil, ktorý pred rokmi obletel svet ako technologická senzácia, sa opäť objaví na verejnosti. Po rokoch ticha sa dve zo štyroch vyrobených verzií predstavia počas Slovak Car Festivalu 2025 v Brezne. O jeho návrat sa postaralo múzeum Double Red Cars Museum, ktoré zachránilo tieto jedinečné stroje pred zabudnutím.
AeroMobil vznikol pod vedením slovenského vývojára Štefana Kleina. Vozidlo sa dokáže premeniť z klasického auta na lietadlo za približne 20 sekúnd a pritom využíva bežný benzín. Na zemi dosahuje rýchlosť do 160 km/h, vo vzduchu až 200 km/h, pričom má dolet približne 700 km.
AeroMobil mal byť podľa pôvodných plánov slovenským technologickým zázrakom - limitovaná výroba 500 kusov ročne, cena od 1,2 milióna eur, a dokonca sa plánovala aj zdieľaná rezervačná platforma na štýl BlaBlaCar, ktorá by umožňovala objednať si let lietajúcim autom.
Projekt si získal pozornosť médií ako CNN, BBC či Deutsche Welle, ktoré o AeroMobile písali ako o „doprave budúcnosti“. Realita však bola tvrdšia než vízie. Začiatkom roka 2023 firma skĺzla do konkurzu. Investori stratili záujem, záväzky rástli a posledné rokovania s leteckými a automobilovými gigantmi nepriniesli výsledok.
Výstava v Brezne tak nepredstavuje len auto, ale aj príbeh vízie, ktorá predbehla svoju dobu. AeroMobil dnes slúži ako pripomienka toho, že aj slovenský projekt môže zaujať svet - a ktovie, možno ešte nepadol definitívne.