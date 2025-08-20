Kategórie
dnes 20. augusta 2025 o 19:18
Čas čítania 0:47
Zdenka Hvolková

Čína vyvíja robota, ktorý bude schopný donosiť a porodiť dieťa. Môže to zmeniť budúcnosť pôrodu

Čína vyvíja robota, ktorý bude schopný donosiť a porodiť dieťa. Môže to zmeniť budúcnosť pôrodu
Zdroj: Public Domain Pictures / Pixabay
TECH ČÍNA DETI MODERNÉ TECHNOLÓGIE ROBOTIKA TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
Znie to ako sci-fi, no vedci v Číne pracujú na technológii, ktorá by mohla úplne zmeniť spôsob, akým sa rodia deti.

Takzvaný „tehotenský robot“ s umelou maternicou má byť schopný donosiť dieťa počas 10 mesiacov a následne ho aj porodiť. Ak sa projekt podarí, pôjde o zásadný prielom najmä pre neplodné páry.

Ako informoval portál Interesting Engineering, za nápadom stojí Dr. Zhang Qifeng z Kaiwa Technology v čínskom Guangzhou. Jeho cieľom je vyvinúť humanoidného robota, ktorý dostane do brucha implantovanú umelú maternicu, napájanú živinami cez hadičku. Cena tejto služby má byť približne 14 000 dolárov (12 000 eur), čo je výrazne menej ako suma, ktorú ľudia platia za náhradnú matku v USA.

Odporúčané
FOTO: V Košiciach sa narodili jednovaječné trojičky. Šanca na takýto „zázrak“ je jedna ku 100 miliónom FOTO: V Košiciach sa narodili jednovaječné trojičky. Šanca na takýto „zázrak“ je jedna ku 100 miliónom 22. júla 2025 o 10:24
dieťa, tehotenstvo
Zdroj: Unsplash / Kelly Sikkema

Technológia umelej maternice je podľa odborníkov už takmer pripravená, no otáznikov ostáva stále veľa – ako presne prebehne oplodnenie, implantácia embrya a samotný pôrod? A čo etické a legislatívne otázky?

Dr. Qifeng tvrdí, že už prebehli diskusie s úradmi v čínskej provincii Guangdong a pripravujú sa návrhy zákonov, ktoré by tento nový fenomén regulovali. Ak všetko pôjde podľa plánu, prvý prototyp tehotenského robota by mal byť predstavený už budúci rok.

Odporúčané
V USA sa narodilo „najstaršie bábätko“ na svete. Je zo zmrazeného embrya z roku 1994 V USA sa narodilo „najstaršie bábätko“ na svete. Je zo zmrazeného embrya z roku 1994 1. augusta 2025 o 17:14

Je to budúcnosť medicíny alebo nebezpečné prekročenie hraníc? Reakcie verejnosti sú zatiaľ zmiešané. Jedno je však isté: svet technológií nás opäť posúva do reality, ktorú by sme si ešte pred pár rokmi nedokázali predstaviť.

Odporúčané
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi 20. augusta 2025 o 16:46
Odporúčané
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu 20. augusta 2025 o 16:02
Odporúčané
Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory Otvorený list Šimkovičovej: Vývojári hier reagujú na plánované zastavenie finančnej podpory 20. augusta 2025 o 15:17
ČÍNA DETI MODERNÉ TECHNOLÓGIE ROBOTIKA TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Public Domain Pictures / Pixabay
Najnovšie

