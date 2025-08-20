Znie to ako sci-fi, no vedci v Číne pracujú na technológii, ktorá by mohla úplne zmeniť spôsob, akým sa rodia deti.
Takzvaný „tehotenský robot“ s umelou maternicou má byť schopný donosiť dieťa počas 10 mesiacov a následne ho aj porodiť. Ak sa projekt podarí, pôjde o zásadný prielom najmä pre neplodné páry.
Ako informoval portál Interesting Engineering, za nápadom stojí Dr. Zhang Qifeng z Kaiwa Technology v čínskom Guangzhou. Jeho cieľom je vyvinúť humanoidného robota, ktorý dostane do brucha implantovanú umelú maternicu, napájanú živinami cez hadičku. Cena tejto služby má byť približne 14 000 dolárov (12 000 eur), čo je výrazne menej ako suma, ktorú ľudia platia za náhradnú matku v USA.
Technológia umelej maternice je podľa odborníkov už takmer pripravená, no otáznikov ostáva stále veľa – ako presne prebehne oplodnenie, implantácia embrya a samotný pôrod? A čo etické a legislatívne otázky?
Dr. Qifeng tvrdí, že už prebehli diskusie s úradmi v čínskej provincii Guangdong a pripravujú sa návrhy zákonov, ktoré by tento nový fenomén regulovali. Ak všetko pôjde podľa plánu, prvý prototyp tehotenského robota by mal byť predstavený už budúci rok.
Je to budúcnosť medicíny alebo nebezpečné prekročenie hraníc? Reakcie verejnosti sú zatiaľ zmiešané. Jedno je však isté: svet technológií nás opäť posúva do reality, ktorú by sme si ešte pred pár rokmi nedokázali predstaviť.