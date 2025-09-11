Samsung si neodpustil reakciu na najväčší Apple event roka.
Spoločnosť Apple mala svoj každoročný event len v utorok a tradične na ňom predstavila svoje novinky, o ktorých sme ťa už informovali. To však jednému z jej najväčších konkurentov nedalo a spoločnosť Samsung na ne rýchlo zareagovala. Na jednom zo svojich oficiálnych účtov na platforme X zverejnila príspevky, v ktorých sarkasticky naráža na nové produkty Apple.
Príspevky niesli hashtag #iCant, ktorý mal symbolizovať reakciu typu „toto snáď nie“ – podľa Samsungu presne to, čo si povedali pri predstavení noviniek od Apple. V jednom z tweetov navyše spoločnosť vyzvala fanúšikov, aby sa zapojili do súťaže a zvážili prechod na ich „Galaxy ekosystém“.
If you heard yourself saying #iCant more than once during yesterday's Zzz-note 🥱 This is for 🫵 Enter ⬇️ for a chance to switch to the Galaxy ecosystem and win #GalaxyZFold7, #GalaxyBuds3Pro and #GalaxyWatch8Classic. #GalaxyAI— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 10, 2025
Here’s how to enter:
↩️ Reply to this post telling… pic.twitter.com/X8wyeow5Bs
Hneď prvý príspevok narážal na novú funkciu „Live Translation“ (živý preklad), ktorú Apple predstavil ako novinku. Samsung však upozornil, že túto funkciu už dávno ponúka on, a preto ironicky napísal „Welcome to the party.“ Pridal emotikon jabĺčka, aby bolo jasné, o kom je reč.
Fanúšikovia Applu síce tento rok očakávali skladací iPhone, no ani tentoraz sa ho nedočkali. Samsung preto repostol svoj starší tweet z roku 2022: „Dajte nám vedieť, keď sa bude dať iPhone ohnúť,“ a pridal k tomu poznámku „Nemôžem uveriť, že to je stále aktuálne.“ Nezabudol si tiež rypnúť do fotoaparátov – tri 48 MP foťáky v iPhone označil za slabé oproti 200 MP foťáku, ktorý dnes ponúka Samsung.