dnes 9. septembra 2025 o 20:21
Čas čítania 2:18
Hana Divišová Daniel Mikolášik

Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš

Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Zdroj: Apple
TECH APPLE MODERNÉ TECHNOLÓGIE TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
Apple na podujatí Awe Dropping 2025 odhalil svoju najnovšiu generáciu zariadení. Čo všetko priniesol najväčší event roka?

Spoločnosť Apple v utorok večer usporiadala svoje tradičné septembrové podujatie, na ktorom pravidelne predstavuje svoje najväčšie technologické novinky. Inak tomu nie je ani tento rok. Ako je už zvykom, aj teraz na seba najväčšiu pozornosť stiahli nové iPhony. Okrem nich však kalifornský technologický gigant predstavil aj nové hodinky, slúchadlá, vylepšený AirTag a veľa ďalšieho.

Apple
Zdroj: Apple

Už mesiace kolujú rôzne dohady o tom, čo všetko firma predstaví. My ti prinášame jednoduchý prehľad toho, čo Apple ukázal na dnešnom Awe Dropping 2025 evente. Nové produkty by mali vyjsť 19. septembra.

Apple
Zdroj: Apple


iPhone 17

Voľba pre väčšinu, ktorí chcú jemný upgrade. Novinka prinesie výkonnejší foťák a kvalitný displej. iPhone 17 má väčší 6,3‑palcový displej a ProMotion obnovovaciu frekvenciu 120 Hz. iPhone 17 bude dostupný v mierne upravených farebných variáciách, no inak si zachováva väčšinu dizajnu iPhone 16.

Medzi najvýraznejšie novinky tejto generácie patria kamery. Zadná kamera má 48‑megapixelový „dual fusion“ systém, ktorý podľa Apple spája schopnosti hlavnej a teleobjektívnej kamery do jednej. Obsahuje tiež 48‑megapixelovú fusion ultrawide kameru, schopnú snímať obrázky vo štvornásobne vyššom rozlíšení v porovnaní s predchádzajúcou generáciou.

iPhone 17
iPhone 17 Zdroj: Apple
iPhone 17 Air

Apple si uvedomuje priepasť medzi Pro verziou, ktorá je skôr pre skutočných fajnšmekrov a mnohí jej možnosti ani nevyužijú. Preto tento rok predstavuje aj verziu Air – tenšiu, elegantnejšiu a viac pre používateľov, ktorí chcú jednoduchosť, menšiu funkčnosť a základný foťák.

Ide o najtenší iPhone, ktorý bol kedy vyrobený. Má hrúbku iba 5,6 mm a 6,5‑palcový ProMotion displej s obnovovacou frekvenciou až 120 Hz. Jeho dizajn je vraj doteraz najodolnejší, obsahuje keramický štíť obklopujúci titánový rám z oboch strán.

Má v sebe nový procesor A19 Pro, ktorý je najvýkonnejším čipom pre iPhone, a nový modem od Apple s názvom C1x, ktorý je dvojnásobne rýchlejší než C1.

iPhone 17 Air iPhone 17 Air
Zobraziť galériu
(2)

iPhone 17 Pro, 17 Pro Max

Tieto dva modely sú klasicky najvýkonnejšie verzie novej generácie. Vhodnejšie skôr pre ľudí, ktorí sa radi hrajú, tvoria obsah alebo chcú to najlepšie, čo Apple ponúka. Prinášajú top foťáky a najlepšiu batériu – jednoducho maximum.

Pro verzia sa vracia k hliníkovému prevedeniu, pridáva najväčšiu batériu spomedzi všetkých iPhonov a na zadnej strane prináša to, čo Apple nazýva „full-width camera plateau“. Dramatický redesign zadného fotoaparátového modulu – teda „plateau“ – ktorý teraz prebieha cez celú šírku tela, namiesto klasických šošoviek. Ide o trojitý fotoaparát v rámci nového „ostrovčeka“. Po prvýkrát majú Pro modely 48-megapixelové senzory vo všetkých troch kamerách.

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Zdroj: Apple


Apple Watch Series 11

Výročie hodiniek od Apple je skôr symbolické. Keďže Apple Watch Series 10 dostali minulý rok veľkú aktualizáciu, tentoraz sa zásadných zmien nedočkáme. Budú ale výkonnejšie a rýchlejšie.

Nové Apple Watche ťa môžu upozorniť na možnú hypertenziu (vysoký krvný tlak). Využíva údaje z optického snímača srdcovej frekvencie a sleduje chronicky vysoký krvný tlak analýzou, ako vaše cievy reagujú na údery srdca. Novinka je aj 5G konektivita, ktorá prináša zlepšenie oproti existujúcej LTE sieti. Hodinky spotrebujú menej batérie a poskytujú ešte väčšie pokrytie. Ich cena začína na 399 dolárov.

Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11 Zdroj: Apple

Apple Watch Ultra 3

Nový Ultra model dostane väčší displej s tenšími rámikmi, rýchlejší čip S11 a 5G pripojenie. Navyše pribudne aj satelitné spojenie. Nové Ultra hodinky prichádzajú s väčším displejom a satelitnou konektivitou. Rovnako ako Series 11, podporujú aj 5G konektivitu a upozornenia na hypertenziu.

Hodinky majú až 42 hodín výdrže batérie, v režime nízkej spotreby až 72 hodín. Displej využíva LTPO3 a širokouhlé OLED panely, čo umožňuje najväčší displej v histórii Apple Watch, jasnejší pri pohľade z uhla. Technológia LTPO3 umožňuje, aby okraje displeja boli o 24 % tenšie, uvádza Apple. Ich cena začína na 799 dolárov.

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 Zdroj: Apple
Anketa:
Zaujala ťa verzia iPhone Air?
Áno, je to niečo pre mňa. 
Ani nie. 
Áno, je to niečo pre mňa. 
30 %
Ani nie. 
70 %
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Daniel Mikolášik
Daniel Mikolášik
Editor
Všetky články
Vyštudoval masmédiá na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a v Refresheri pôsobí od apríla 2018. Začínal ako redaktor, od roku 2023 je editorom Lifestyle sekcie. Zaujíma sa o dianie doma aj vo svete. Ako redaktor sa venoval najmä domácemu spravodajstvu, sociálnym a kultúrnym témam či lifestyle obsahu. Do Refresheru priniesol reportáže z návštevy pápeža Františka, košického Luníka IX, európskych inštitúcií v Bruseli aj z prostredia ilegálneho biznisu falzifikátov v Turecku. Akékoľvek otázky či tipy na článok, rozhovor alebo reportáž posielaj na [email protected]
