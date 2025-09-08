V Česku a iných európskych krajinách čoraz viac pribúdajú parkovacie miesta výhradne pre ženy. Názory sa však rozchádzajú, niektorí za tým vidia diskrimináciu, iní to oceňujú.
V poslednej dobe sa čoraz viac začínajú objavovať špeciálne parkovacie miesta určené len pre ženy – vodičky. Tieto parkovacie miesta sú rozšírené v Nemecku či Rakúsku.
Miesta určené pre ženy sa odlišujú tým, že sú o niečo širšie a nachádzajú sa pri výťahoch alebo blízko vchodov. Je to kvôli tomu, aby ženy nemuseli prechádzať tmavé či opustené priestory a vyhli sa tak nebezpečným situáciám. Ide teda o ich bezpečnosť a pohodlie.
Tento koncept pomáha aj matkám s deťmi alebo tehotným ženám a uľahčuje nastupovanie či vystupovanie, píše portál Topspeed.sk. Ak na takomto mieste vyhradenom pre ženy zaparkuje muž, hrozí mu pokuta až do výšky 5 000 českých korún, čo je cca 200 eur.
Reakcie verejnosti sú však zmiešané. Niektorí vítajú zvýšenú bezpečnosť a komfort, iní kritizujú, že sú určené len pre ženy a navrhujú riešenie pre všetkých, ktorí potrebujú viac priestoru, bez ohľadu na ich pohlavie.
In China, some car parks have 'Women Only' parking spaces which are up to 50% wider than the other spaces available. pic.twitter.com/VoPGrYIWB2— WTF Facts (@mrwtffacts) February 4, 2022
Iným zas prekáža to, že sa ženy diskriminujú, je to podľa nich nespravodlivé, pretože to môže vyzerať tak, že sú ženské vodičky „menej schopné“ za volantom. Je však dôležité si uvedomiť, že je to pre väčšiu bezpečnosť žien.