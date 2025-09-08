Reštaurácia denne čelí návalu zákazníkov, ktorí chcú ochutnať jedlo z kuchyne oceneného podniku.
Reštaurácia, ktorá odštartovala 4. sériu šou Na nože, si od šéfkuchára Martina Nováka vyslúžila plný počet nožov. Čo sa za čias Martina zatiaľ žiadnej reštaurácii nepodarilo. To, že si toto hodnotenie reštaurácia Tri Groše zaslúžila, potvrdzuje aj fakt, že od odvysielania epizódy zažíva doslova nával zákazníkov.
„Dnes zatvárame naše brány už o 17:00. Vyjedli ste nás do poslednej omrvinky, a to je ten najkrajší kompliment, aký môže reštaurácia dostať,“ napísali na svojom Instagrame v nedeľu popoludní.
A o tom, že reštaurácia zažíva naozaj boom, svedčí aj to, že museli na víkend zaviesť rezervačný systém. Aj podľa hodnotenia na Googli, kde majú momentálne už 170 recenzií s hodnotením 4,6 hviezdičky, je evidentné, že ich zákazníci sú spokojní.
Ak ťa baví šou Na nože, môžeš si ju pozrieť v stredu o 20:30 na Markíze a na Voyo s týždňovým predstihom. Ak však chceš dať priestor aj novým šou s témou gastra, odporúčame ti na Voyo naladiť novú sériu českej šou Hell’s Kitchen.