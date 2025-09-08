Kategórie
dnes 8. septembra 2025 o 13:09
Čas čítania 0:41
Hana Divišová

Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém

Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Zdroj: Instagram/@Televízia Markíza
GASTRO NA NOŽE
Reštaurácia denne čelí návalu zákazníkov, ktorí chcú ochutnať jedlo z kuchyne oceneného podniku.

Reštaurácia, ktorá odštartovala 4. sériu šou Na nože, si od šéfkuchára Martina Nováka vyslúžila plný počet nožov. Čo sa za čias Martina zatiaľ žiadnej reštaurácii nepodarilo. To, že si toto hodnotenie reštaurácia Tri Groše zaslúžila, potvrdzuje aj fakt, že od odvysielania epizódy zažíva doslova nával zákazníkov.

„Dnes zatvárame naše brány už o 17:00. Vyjedli ste nás do poslednej omrvinky, a to je ten najkrajší kompliment, aký môže reštaurácia dostať,“ napísali na svojom Instagrame v nedeľu popoludní.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

A o tom, že reštaurácia zažíva naozaj boom, svedčí aj to, že museli na víkend zaviesť rezervačný systém. Aj podľa hodnotenia na Googli, kde majú momentálne už 170 recenzií s hodnotením 4,6 hviezdičky, je evidentné, že ich zákazníci sú spokojní.

Ak ťa baví šou Na nože, môžeš si ju pozrieť v stredu o 20:30 na Markíze a na Voyo s týždňovým predstihom. Ak však chceš dať priestor aj novým šou s témou gastra, odporúčame ti na Voyo naladiť novú sériu českej šou Hell’s Kitchen.

Anketa:
Išiel/a by si sa najesť do reštaurácie Tri Groše? 
Jasné, hneď! 
Neláka ma to. 
Jasné, hneď! 
92 %
Neláka ma to. 
8 %
Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur 8. septembra 2025 o 11:28
Arnold Schwarzenegger oženil syna. Patrick, známy aj z White Lotus, si vzal americkú modelku Arnold Schwarzenegger oženil syna. Patrick, známy aj z White Lotus, si vzal americkú modelku 8. septembra 2025 o 9:59
Nebezpečnú látku v géloch na nechty zakázali v celej EÚ. Ohrozuje plodnosť aj nenarodené deti Nebezpečnú látku v géloch na nechty zakázali v celej EÚ. Ohrozuje plodnosť aj nenarodené deti 7. septembra 2025 o 17:37
NA NOŽE
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@Televízia Markíza
