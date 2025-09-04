Šéfkuchár Martin Novák v premiére novej série urobil niečo, čo ešte predtým nikdy nespravil.
Obľúbená šou Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom je späť. Včera si diváci na obrazovkách televízie Markíza pozreli prvý diel novej série. Taký záver, aký ich čakal, tu však ešte nebol – Martin sa totiž rozhodol udeliť reštaurácii plný počet, päť nožov, čo znamená, že prevádzka naozaj stojí za to.
Formát šou Na nože je postavený na tom, že Martin navštevuje reštaurácie s viditeľnými problémami a snaží sa im pomôcť. Prvý diel sa natáčal v reštaurácii Tri Groše v Ľubietovej a už z Martinovej prvej návštevy bolo jasné, že to nebude mať jednoduché.
Reštauráciu Tri Groše vlastnil manželský pár a personál tvorili prevažne ich blízki. Martin im dal jasnejší koncept a po mesačnej opätovnej návšteve zostal ohromený. Aj to bol dôvod, prečo si Tri Groše vyslúžili plný počet nožov pri jeho hodnotení.
Pozitívne reakcie prichádzajú aj od zákazníkov. „Absolútna špička v širokom okolí! Gastronomický zážitok, aký sa len tak nezabudne. Chceli by sme sa poďakovať celej reštaurácii na čele s pánom šéfkuchárom za nevšedný kulinársky zážitok, ktorý naplnil aj tie najvyššie očakávania,“ napísal jeden z nich. Podobné dojmy zdieľajú aj ďalší. Reštaurácia má aktuálne na Googli hodnotenie 4,5 hviezdičky z piatich na základe až 92 recenzií.
Nová séria obľúbenej šou bude mať tentoraz päť častí. Na Markíze sa bude vysielať vždy v stredu o 20:30, pričom používatelia VOYO si ich budú môcť pozrieť na streamovacej platforme s týždňovým predstihom.