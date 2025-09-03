LEGO a Spider-Man podporujú hravého ducha detí a rodín. Ukazujú, že dospievanie nemusí znamenať vzdanie sa kreativity a hry.
Tom Holland si zahral v novom krátkom filme s názvom Never Stop Playing (Nikdy sa neprestaň hrať), aby pomohol šíriť toto posolstvo. Film sprevádza energická hudba High Voltage rockových legiend AC/DC a je živou zmesou zábavy, hravosti a humoru. Či už ste dieťa alebo len mladý/á v srdci, film je výzvou spoločnosti LEGO, aby sme si zachovali predstavivosť a hravosť.
„Ako dieťa som miloval stavanie z kociek LEGO. S bratmi sme si vytvárali vlastné divoké svety, premenili sme našu obývačku na prehistorickú džungľu pomocou stavebnice LEGO s dinosaurami alebo sme stavali pretekárske dráhy pre naše autá LEGO! Bolo zábavné prežívať tieto spomienky počas natáčania. Stať sa oficiálnym tvorcom hier je naozaj super! Bez ohľadu na to, ako veľmi je môj život zaneprázdnený, nikdy sa neprestanem hrať... A v dohľadnej dobe to ani neplánujem,“ povedal populárny herec o spolupráci so značkou.
Vo filme sa objavia aj Tomovi bratia Harry a Sam. Každý z nich ukazuje, aký pozitívny vplyv môže mať rozhodnutie vydať sa hravou cestou.
Vo filme sa objavuje aj množstvo rekvizít postavených z kociek LEGO vrátane páru špeciálne vyrobených raketových topánok, farebnej záhrady prekypujúcej tvorivosťou a fantáziou, LEGO fénixov, obrovských futbalových lôpt, megafónov, divokých zvierat a ďalších.