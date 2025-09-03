Kategórie
dnes 3. septembra 2025 o 19:13
Čas čítania 0:52
Ella Petrová

Tom Holland natočil úžasnú reklamu na LEGO. Zahral si niekoľko postáv

Tom Holland natočil úžasnú reklamu na LEGO. Zahral si niekoľko postáv
ZAUJÍMAVOSTI LEGO TOM HOLLAND
LEGO a Spider-Man podporujú hravého ducha detí a rodín. Ukazujú, že dospievanie nemusí znamenať vzdanie sa kreativity a hry.

Tom Holland si zahral v novom krátkom filme s názvom Never Stop Playing (Nikdy sa neprestaň hrať), aby pomohol šíriť toto posolstvo. Film sprevádza energická hudba High Voltage rockových legiend AC/DC a je živou zmesou zábavy, hravosti a humoru. Či už ste dieťa alebo len mladý/á v srdci, film je výzvou spoločnosti LEGO, aby sme si zachovali predstavivosť a hravosť.

Ella Petrová
Ella Petrová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Lego/propagační materiál
