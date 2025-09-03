Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 3. septembra 2025 o 15:42
Čas čítania 1:43
Michaela Kedžuchová

Vyšiel prvý teaser na film Nepela. Ukazuje príbeh slovenskej športovej legendy a jeho boj so socialistickým režimom

Vyšiel prvý teaser na film Nepela. Ukazuje príbeh slovenskej športovej legendy a jeho boj so socialistickým režimom
Zdroj: CinemArt SK / Bara Podola
FILMY A SERIÁLY KRASOKORČUĽOVANIE SLOVENSKÉ FILMY SLOVENSKO ŠPORT
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Slovenský film Nepela očarí nielen dobovým kontextom, ale aj silným príbehom jedného z najlepších športovcov 20. storočia.

Film NEPELA, ktorý príde do kín 30. októbra, ponúkne slovenským divákom nový pohľad na život jednej z najväčších športových osobností našich dejín – krasokorčuliara Ondreja Nepelu, vyhláseného za slovenského športovca 20. storočia.

Namiesto tradičného biografického prístupu sa tvorcovia rozhodli zamerať na kľúčové a zároveň najnáročnejšie obdobie jeho života.

Nepela Nepela Nepela Nepela
Zobraziť galériu
(13)

V hlavných úlohách sa predstavia Josef Trojan ako Ondrej Nepela a Zuzana Mauréry ako jeho ikonická trénerka Hilda Múdra. Film sleduje Nepelu v čase, keď vrcholí jeho športová kariéra – po víťazstve na olympiáde v Sappore v roku 1972 sa vracia do Československa, kde čelí dusivej realite normalizovaného režimu.

Hoci je oslavovaný ako národný hrdina, vnútri bojuje s pocitom neslobody a túžbou po úniku – po živote, v ktorom by mohol byť sám sebou.

nepela film
Zdroj: CinemArt SK

Tento hraný film je celovečerným debutom Gregora Valentoviča, výrazného mladého talentu slovenskej filmovej scény. Prvý teaser k filmu bol dnes oficiálne predstavený.

Odporúčané
Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku Chceš vyvetrať bicykel a nevieš kam? Toto je TOP 8 cyklotrás na západnom, strednom aj východnom Slovensku 22. augusta 2025 o 16:00

„Snažím sa, aby to bolo v témach, ktoré sa aj dnes riešia na Slovensku, veľmi aktuálne. Napriek tomu, že ide o dobový film. Myslím si, že ľudia budú nadšení, ale aj trošku premýšľajúci o tom, ako vidíme našich hrdinov. Ako vidíme Petra Sagana, Petru Vlhovú… - že to nie sú iba mašiny na naše nesplnené sny,“ povedal Gregor Valentovič, ktorý scenár písal počas pandémie COVID-19.

Režisér Gregor Valentovič začal so zberom podkladov k filmu NEPELA už dávno pred samotným nakrúcaním. Zhromažďoval informácie z rôznych zdrojov – z kníh, médií, dokumentárnych filmov, ale aj prostredníctvom osobných rozhovorov s ľuďmi, ktorí Ondreja Nepelu poznali – jeho priateľmi, známymi, učiteľkami či rozhodkyňami. Príprava na film bola dlhá a náročná nielen pre neho, ale aj pre Josefa Trojana, ktorý stvárnil hlavnú postavu.

Trojan sa na úlohu Ondreja Nepelu musel dôkladne pripraviť – okrem hereckého výkonu si to vyžadovalo aj zvládnutie slovenského jazyka, s čím mu pomáhala jazyková lektorka. Ďalšou výzvou bolo naučiť sa základy krasokorčuľovania, aby pôsobil na ľade prirodzene a vierohodne. Okrem techniky korčuľovania absolvoval aj hodiny baletu, ktoré mu pomohli pochopiť eleganciu pohybu, ktorá je pre túto športovú disciplínu typická. Vzhľadom na to, že sa objavuje v každej scéne filmu, išlo o intenzívnu skúsenosť.

Nepela
Nepela Zdroj: CinemArt SK / Bara Podola

Úlohu Ondreja Nepelu však Trojan neprijal len kvôli hereckej výzve. O projekte ho presvedčilo najmä presvedčenie a nadšenie samotného režiséra.

„Ja sa producentov a režisérov, ktorí mi ponúkajú nejakú rolu, zvedavo pýtam, prečo to chcú robiť, prečo chcú tento film nakrútiť. Nie, že by často, ale občas sa mi stane, že tá odpoveď je prázdna. Akoby im bola tá filmovačka pridelená. Ale keď ma asi pred 3 rokmi oslovil Gregor, keď mi ponúkol scenár, tak spustil dlhý a veľmi zapálený monológ o tom, prečo to chce robiť,“ povedal Trojan.

Odporúčané
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad 3. septembra 2025 o 9:55
Odporúčané
VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti 2. septembra 2025 o 15:47
Odporúčané
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation 31. augusta 2025 o 15:45
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
KRASOKORČUĽOVANIE SLOVENSKÉ FILMY SLOVENSKO ŠPORT
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: CinemArt SK / Bara Podola
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
Sponzorovaný obsah
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
21. 8. 2025 13:00
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
včera o 17:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
včera o 10:00
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 hodinami
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
včera o 15:00
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
Storky
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Lifestyle news
Vyšiel prvý teaser na film Nepela. Ukazuje príbeh slovenskej športovej legendy a jeho boj so socialistickým režimom pred 5 minútami
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla pred 53 minútami
NEHERA odhalila vizuály jesennej kolekcie. V novej kampani hviezdia Annet X a NobodyListen pred hodinou
Trailer na nový seriál od Marvelu odhaľuje známych superhrdinov ako zombies. Je určený len pre dospelých pred 2 hodinami
V Prahe postavia najvyšší mrakodrap v Česku. Unikátna budova s vrakom lode bude merať 135 metrov dnes o 11:42
Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci dnes o 11:00
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad dnes o 09:55
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru dnes o 08:52
Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz dnes o 08:03
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Robert Fico Vláda Roberta Fica
Viac
Rebríček Forbesu 2025: Toto je 50 najdôležitejších firiem Slovenska podľa tržieb, ziskov a zamestnanosti
pred 24 minútami
SNS reaguje na Pellegriniho slová o vakcínach: Prezident sa postavil na opačnú stranu barikády
pred hodinou
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad
Filmy
dnes o 09:55
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad
dnes o 09:55
Trailer na nový seriál od Marvelu odhaľuje známych superhrdinov ako zombies. Je určený len pre dospelých
Trailer na nový seriál od Marvelu odhaľuje známych superhrdinov ako zombies. Je určený len pre dospelých
pred 2 hodinami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
včera o 07:28
VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti
VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti
včera o 15:47
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv
pred 2 dňami
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
pred 3 dňami
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z Šport Všetko
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom
včera o 16:49
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe
25. 8. 2025 10:27
VIDEO: Suárezovi po prehre vo finále pohára praskli nervy. Počas hádky napľul na súpera
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako vyzerá reálny pôrod, šestonedelie či JIS-ka novorodencov? Pozri si nové videá z pôrodnice a Novorodeneckého oddelenia Ružinov
Zdravie
pred 2 hodinami
PR správa
Ako vyzerá reálny pôrod, šestonedelie či JIS-ka novorodencov? Pozri si nové videá z pôrodnice a Novorodeneckého oddelenia Ružinov
pred 2 hodinami
MamaClass.sk a ružinovská pôrodnica prinášajú edukačný projekt, ktorý budúcim mamičkám pomôže cítiť sa pokojnejšie.
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
pred 2 hodinami
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 hodinami
Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci
Odporúčané
Boli sme na festivale v Benátkach. Takto vyzeral The Rock a ďalšie hviezdy na červenom koberci
dnes o 11:00
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek priniesol v auguste HOT letné kombinácie aj sofistikovaný luxus
Odporúčané
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek priniesol v auguste HOT letné kombinácie aj sofistikovaný luxus
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
včera o 07:28
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 3 dňami
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 2 dňami
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou
pred 2 dňami
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 hodinami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 3 dňami
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
27. 8. 2025 11:51
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
pred 3 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 2 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia