Slovenský film Nepela očarí nielen dobovým kontextom, ale aj silným príbehom jedného z najlepších športovcov 20. storočia.
Film NEPELA, ktorý príde do kín 30. októbra, ponúkne slovenským divákom nový pohľad na život jednej z najväčších športových osobností našich dejín – krasokorčuliara Ondreja Nepelu, vyhláseného za slovenského športovca 20. storočia.
Namiesto tradičného biografického prístupu sa tvorcovia rozhodli zamerať na kľúčové a zároveň najnáročnejšie obdobie jeho života.
V hlavných úlohách sa predstavia Josef Trojan ako Ondrej Nepela a Zuzana Mauréry ako jeho ikonická trénerka Hilda Múdra. Film sleduje Nepelu v čase, keď vrcholí jeho športová kariéra – po víťazstve na olympiáde v Sappore v roku 1972 sa vracia do Československa, kde čelí dusivej realite normalizovaného režimu.
Hoci je oslavovaný ako národný hrdina, vnútri bojuje s pocitom neslobody a túžbou po úniku – po živote, v ktorom by mohol byť sám sebou.
Tento hraný film je celovečerným debutom Gregora Valentoviča, výrazného mladého talentu slovenskej filmovej scény. Prvý teaser k filmu bol dnes oficiálne predstavený.
„Snažím sa, aby to bolo v témach, ktoré sa aj dnes riešia na Slovensku, veľmi aktuálne. Napriek tomu, že ide o dobový film. Myslím si, že ľudia budú nadšení, ale aj trošku premýšľajúci o tom, ako vidíme našich hrdinov. Ako vidíme Petra Sagana, Petru Vlhovú… - že to nie sú iba mašiny na naše nesplnené sny,“ povedal Gregor Valentovič, ktorý scenár písal počas pandémie COVID-19.
Režisér Gregor Valentovič začal so zberom podkladov k filmu NEPELA už dávno pred samotným nakrúcaním. Zhromažďoval informácie z rôznych zdrojov – z kníh, médií, dokumentárnych filmov, ale aj prostredníctvom osobných rozhovorov s ľuďmi, ktorí Ondreja Nepelu poznali – jeho priateľmi, známymi, učiteľkami či rozhodkyňami. Príprava na film bola dlhá a náročná nielen pre neho, ale aj pre Josefa Trojana, ktorý stvárnil hlavnú postavu.
Trojan sa na úlohu Ondreja Nepelu musel dôkladne pripraviť – okrem hereckého výkonu si to vyžadovalo aj zvládnutie slovenského jazyka, s čím mu pomáhala jazyková lektorka. Ďalšou výzvou bolo naučiť sa základy krasokorčuľovania, aby pôsobil na ľade prirodzene a vierohodne. Okrem techniky korčuľovania absolvoval aj hodiny baletu, ktoré mu pomohli pochopiť eleganciu pohybu, ktorá je pre túto športovú disciplínu typická. Vzhľadom na to, že sa objavuje v každej scéne filmu, išlo o intenzívnu skúsenosť.
Úlohu Ondreja Nepelu však Trojan neprijal len kvôli hereckej výzve. O projekte ho presvedčilo najmä presvedčenie a nadšenie samotného režiséra.
„Ja sa producentov a režisérov, ktorí mi ponúkajú nejakú rolu, zvedavo pýtam, prečo to chcú robiť, prečo chcú tento film nakrútiť. Nie, že by často, ale občas sa mi stane, že tá odpoveď je prázdna. Akoby im bola tá filmovačka pridelená. Ale keď ma asi pred 3 rokmi oslovil Gregor, keď mi ponúkol scenár, tak spustil dlhý a veľmi zapálený monológ o tom, prečo to chce robiť,“ povedal Trojan.