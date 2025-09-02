Hviezda pripravovaného filmu Diabol nosí Pradu 2, Anne Hathaway, ukázala, že sa vie ozvať.
O tom, že komediálna dráma Diabol nosí Pradu sa dočká pokračovania, sme ťa už informovali. Aktuálne je film v štádiu nakrúcania, a to so sebou prináša množstvo zaujímavých momentov. Herečka Anne Hathaway na seba strhla všetku pozornosť, keď sama išla upozorniť paparazzov, aby sa správali ohľaduplnejšie.
Časť nakrúcania filmu prebieha v exteriéroch priamo v uliciach New Yorku. A to vie v tak rušnom meste pritiahnuť veľkú pozornosť. „Musíte sa upokojiť. Musíte sa upokojiť. Dnes sú na pľaci deti. Vedia všetci, že na pľaci sú deti?“ hovorí hlavná predstaviteľka vo videu.
@blasteekmag 🔥 Anne Hathaway لحظة المعلمة 🎬👀 وبّخت المصورين بنبرة متعالية قائلة إن “الأطفال موجودون” ويجب أن يهدأوا — رغم أنهم لم يكونوا حتى في موقع التصوير! 🤔 تذكير بسيط: أنتِ في صناعة الشهرة… أي شخص على الفيلم يتم تصويره، وهذه اللعبة التي اخترتِها. لا تنسي أنه في يوم من الأيام كنتِ تتمنين هذه العدسات التي تلاحقك الآن. #AnneHathaway #DevilWearsPrada2 #Paprazzi #HollywoodDrama #Blasteek ♬ original sound - blasteekmag
„Takže všetci si dajú oddych a budeme mať pekný deň, pretože tu máme deti. Ďakujeme,“ ukončila ráznou konfrontáciou Anne a odišla späť nakrúcať. Herečka chcela upozorniť, aby boli ľudia sledujúci scénu ohľaduplnejší a nefotili v momente, keď sa v okolí pohybujú malé deti.
Niet pochýb o tom, že paparazzom aj fanúšikom sa páčia zábery zo zákulisia. Len pred pár dňami obleteli svet snímky pádu Anne priamo na schodoch pred jedným z newyorských bytov. Z tohto momentu si spravila srandu aj samotná herečka na svojom profile. Nakrúcanie aj novinky o filme Diabol nosí Pradu 2 budeme sledovať aj naďalej.