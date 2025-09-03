Novinka dorazí do kín už v novembri a na Netflix 12. decembra 2025.
Fanúšikovia Knives Out sa dočkali. Netflix ohlásil premiéru nového filmu z tejto série s názvom Wake Up Dead Man. Novinka dorazí na streamovaciu platformu už 12. decembra a prinesie nové herecké obsadenie aj úplne novú záhadu. Nemusíš sa však báť – detektív Benoit Blanc v podaní Daniela Craiga zostáva.
Knives Out je séria moderných detektívok od známeho režiséra Riana Johnsona. Ten, ako informuje Variety, bojoval za to, aby sa film najprv dostal do kín a videlo ho tam čo najviac ľudí.„Urobíme všetko pre to, aby sme to do kín dostali, pretože chcem, aby to v tejto forme videlo čo najviac ľudí,“ povedal Johnson.
Netflix síce považuje kinopremiéry za zastaraný spôsob uvádzania filmov, ale nakoniec sa dohodol spoločne s Johnsonom na kompromise – snímka bude 14 dní pred premiérou na Netflixe uvedená aj v kinách.
Spoločnosť Netflix opisuje tento diel ako najnebezpečnejší prípad, s ktorým sa detektív Benoit Blanc doteraz stretol. V treťom filme sa okrem Daniela Craiga objavia aj ďalšie známe mená ako Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin či Mila Kunis.