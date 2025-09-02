Kategórie
dnes 2. septembra 2025 o 15:00
Čas čítania 4:38
Michaela Kedžuchová

„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia." Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)

„Umenie nie je len pre bohatých, no je to skvelá investícia.“ Veronika predáva obrazy aj známym Slovákom (Rozhovor)
Zdroj: Veronika Tomcová
KULTÚRA ROZHOVORY ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI VIZUÁLNE UMENIE VÝTVARNÉ UMENIE
Obrazy sú domácou interiérovou investíciou, ktorá sa časom neopotrebúva.

Veronika Tomčová pôsobí ako art advisorka a art dealerka so zameraním na súčasné slovenské a české umenie. Svoj projekt Martvest rozbehla pred rokom a pomáha v ňom ľuďom, ktorí majú záujem o vizuálne umenie, no nie sú si vždy istí, kde hľadať alebo čo si vybrať.

Spolu s klientmi v rámci celého Slovenska a Českej republiky hľadajú diela, ktoré sa hodia do ich interiérov a zároveň predstavujú možnú hodnotnú investíciu.

Ako si sa k tejto práci dostala?

Okrem samotného umenia ma vždy fascinovala aj už spomínaná architektúra a interiérový dizajn. Začala som si všímať, že mnohí ľudia dbajú na dizajn svojich bytov a vyberajú si kvalitné a dizajnové zariadenie, no steny často zostávajú prázdne. Niekoľko známych, ktorých dizajn a umenie bavili, som prepojila s umelcami a poradila im, ako si doplniť interiér o diela, ktoré im chýbali. A podarilo sa, obraz sa predal. A potom ďalší, a ďalší...

Zakľadateľka projektu Martvest. Zakľadateľka projektu Martvest.
Zobraziť galériu
(2)
Mala si na túto prácu nejaké „predpoklady“? Študovala si umenie? 

Nie, vyštudovala som právo a po škole som v tomto odbore pokračovala prácou v advokátskej kancelárii. K umeniu som však mala blízko, navštevovala som galérie, sledovala, čo sa deje vo svete umenia, bavilo ma to, no nikdy by som si nepomyslela, že sa jedného dňa pustím do vlastného projektu prepojeného práve s umením. 

Častokrát sa ľudia po skončení práva cítia, že musia pokračovať v tom odbore, v ktorom začali, pretože vystúpiť zo zabehnutej zóny je ťažké, ešte keď si do štúdia dala toľko času a námahy. No mne sa podarilo ísť vlastnou cestou.

Čo ťa na tvojej novej práci teda najviac baví?

Baví ma úplne všetko, celý proces od stretnutí s klientmi a umelcami, cez návštevy
interiérov až po sledovanie, ako diela ožívajú v priestore. Táto práca ma nesmierne napĺňa. Snažím sa zároveň využiť aj svoje právne vzdelanie, takže ak sa na mňa obrátia umelci s právnou otázkou alebo problémom, veľmi rada im poradím, ako danú situáciu riešiť. Napríklad pri otázkach autorských práv. 

Spolupracovala si s nejakými známymi osobnosťami pri výbere obrazov?

Moji klienti sú veľmi rôznorodí, spolupracujem aj s rôznymi známymi architektonickými štúdiami, ako sú Pauliny Hovorka Architekti či aktívnymi zberateľmi. Medzi známymi osobnosťami, s ktorými som mala možnosť spolupracovať, je napríklad Naty Kerny. Išli sme podľa zadania a našli to, čo hľadala, vtedy do jej starého bytu.  Celý proces bol zaujímavý, bolo krásne pozorovať, ako prirodzene a ľahko sa dá objaviť dielo, ktoré dokonale ladí s očakávaniami.

Aké sú najčastejšie mýty alebo predsudky, s ktorými sa stretávaš v súvislosti s investovaním do umenia?

Je ich mnoho, ale najčastejšie sú to vety typu „Umenie je len pre bohatých“ alebo „Umenie sa kupuje len pre potešenie, nie ako investícia“ alebo aj to, že „Len známe mená stoja za kúpu“.

Do akého umenia by si teda odporúčala investovať? 

ROZHOVORY ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI VIZUÁLNE UMENIE VÝTVARNÉ UMENIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Veronika Tomcová
