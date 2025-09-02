Kim Kardashian sa objavila ako prvý hosť v 30-dňovom maratóne streamera Kaia Cenata s názvom Mafiathon 3.
Streamer Kai Cenat, ktorého na Twitchi sleduje viac ako 18,8 milióna ľudí, odštartoval svoj 30-dňový streamovací maratón. Pomenoval ho Mafiathon 3 a už pred časom na svojich sociálnych sieťach navnadil fanúšikov tým, že jeho prvým hosťom bude Kim Kardashian. Tá na jeho stream naozaj prišla a vo veľkom štýle mu vo videu rozbila stôl.
S partiou Kaiových kamarátov strávila Kim najprv asi 30 minút, počas ktorých sa skupinka poriadne zabávala. Potom si spoločne zahrali hru „Extreme Noodle Game“. V jednom momente sa však namiesto penových slížov rozhodli na streamera hodiť stôl.
V streame sa objavil aj syn Kim, Saint West, ktorého má s Kanyem. Aj on bol súčasťou tejto show, ktorú si Kai pripravil pre svojich fanúšikov. Jeho stream má totiž trvať až 30 dní a Kim bola len prvým hosťom.