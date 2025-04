Zisťovali sme, ako sa darí reštauráciám z prvej a druhej série šou Na Nože: Niektorým stúpol zisk aj o 100%, iné zatvorili

Šou Na Nože zmenila osud mnohým reštauráciám. Ako sa dnes darí tým, ktoré sa objavili medzi prvými? Opýtali sme sa ich majiteľov.

Relácia Na nože patrí medzi najobľúbenejšie gastronomické formáty na Slovensku. Prináša pohľad do zákulisia reštaurácií, ktoré sa ocitli v problémoch a ponúka im šancu na nový začiatok. Diváci sledujú nielen premeny interiérov či vylepšenie jedálneho lístka, ale aj výzvy, s ktorými sa majitelia a personál musia popasovať.

Každá epizóda väčšinou vzbudzuje pozornosť a vyvoláva diskusie o tom, čo sa v reštauráciách deje nielen pred kamerami, ale aj po ich odchode.

Keďže v Refresheri pravidelne testujeme rôzne gastroprevádzky a navštevujeme reštaurácie zo šou Na Nože, ako napríklad Brasserku v Nitre, či Red Rose v Raslaviciach, rozhodli sme sa pozrieť aj na tie, ktoré účinkovali v prvej a druhej sérii tohto projektu.

Chceli sme zistiť, ako sa im darí dnes – či im relácia pomohla naštartovať nový úspešný biznis, alebo čelili ďalším výzvam, ktoré ich definitívne zruinovali.

Oslovili sme majiteľov vybraných reštaurácií a pýtali sa ich na to, ako dnes hodnotia svoju skúsenosť s reláciou a aký mala vplyv na ich podnikanie. Priniesla im stabilnú klientelu a nový vietor do plachiet, alebo sa ukázalo, že úspech po odvysielaní epizódy bol len dočasný? Pozreli sme sa na to, aký je osud týchto reštaurácií dnes a čo hovoria ich majitelia o skúsenosti s natáčaním.

Reštaurácia Dvor u Sedliaka

Reštaurácia Dvor u sedliaka sa po účasti v prvej sérii relácie Na nože tešila veľkému záujmu zo strany zákazníkov. Majiteľka Mária Iuricecová spomína na obdobie po odvysielaní relácie pozitívne: „Po relácii k nám začalo prichádzať množstvo ľudí. A čo ma teší je, že sa vracajú aj dnes. Ľudia sa nás stále pýtajú, spoznávajú nás, vedia, odkiaľ sme, čo ma naozaj prekvapuje,“ hovorí majiteľka reštaurácie.

Reštauracia má aj takmer po troch rokoch veľa zákazníkov. Zdroj: Webstránka/Reštaurácia Dvor u Sedliaka

Dodržiavali aj Martinove odporúčania týkajúce sa jedál. „Začali sme servírovať Martinove jedlá, robili sme ich asi štyri mesiace. Avšak, potom sme si všimli, že sa nám to nevypláca. Zákazníci sa sťažovali, že porcie sú malé a ceny sú vysoké. Nakoniec sme sa vrátili k našim osvedčeným jedlám. Ľudia sa najedia, sú spokojní a máme stále plno, dokonca aj cez víkendy, takže je to super,“ vysvetľuje majiteľka.

Pozitívne najprv reagovali aj zákazníci: „Chodili nám správy od zákazníkov, gratulovali nám. Navštevovali nás aj ľudia zďaleka, napríklad z východu. Bolo to veľmi milé,“ spomína si na podporu, ktorú získali.

Napriek tomu, že sa reštaurácia nevenovala žiadnym zásadným zmenám v menu, zákazníci si stále pamätajú detaily z relácie. „Ľudia sa nás pýtajú aj na to, koľko nožov sme dostali, aj keď v prvej sérii sa ešte nože neodovzdávali," dodáva.

Reštaurácia sa sústredí na svoje osvedčené jedlá a služby. „Naše jedlá chutili aj Martinovi, takže sme nemuseli meniť celý koncept. Naša dcéra stále robí pizzu, ľuďom veľmi chutí, a začali sme aj s donáškou, čo sa nám osvedčilo,“ hovorí Mária.