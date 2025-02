Mladá podnikateľka zo Serede sa naladila na trend virálnej dubajskej čokolády a doposiaľ predala niekoľko tisíc kusov. „Chcela som ísť s dobou – teraz to letí, je to virálne... Pôvodne som ani neplánovala predávať dubajské čokolády,“ hovorí Pavlína.

Pavlína má iba 20 rokov a už rozbehla vlastné podnikanie so sladkosťami. Papinky, ako sa jej e-shop volá, dnes zabezpečuje prácu aj jej najbližším kamarátom. „Ešte počas pandémie som si založila instagramový profil a začala piecť pre najbližších a známych. Mala som vtedy 14 rokov. Piekla som doma a postupne som začala točiť recepty, ale vedela som, že to chcem posunúť ešte ďalej,“ spomína na začiatky z tínedžerských čias.

Pred niekoľkými mesiacmi sa do svojho sna pustila naplno. Naladila sa na trend virálnej dubajskej čokolády a doteraz predala niekoľko tisíc kusov. O svojom podnikaní už stihla porozprávať aj jednému z najznámejších českých influencerov, Kazmovi.

„My sme boli s babami v Prahe a ja som tam chcela natočiť nejaký content. Ukazovala som im mesto, vozili sme sa po Prahe... Išli sme jednou uličkou, keď som zrazu videla, ako zozadu niekto uteká. Práve som šoférovala a ten človek mi doslova vbehol do cesty. Automaticky som ho vytrúbila a zanadávala. Otočil sa – a ja som ostala v šoku. Bol to Kazma!“ opisuje Pavlína ich stretnutie.

V rozhovore pre Refresher Pavlína prezradila, ako Kazma reagoval na ponúknutú ochutnávku a aj to, akým spôsobom ho presvedčila. Mladá podnikateľka hovorí, kde si zarobila na rozbeh podnikania, opýtali sme sa jej na to, koľko si vďaka Papinkám dokáže zarobiť, ako reaguje na hate aj aké má ambície do budúcna.

Páči sa ti naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Odkiaľ získala kapitál na podnikanie v 20 rokoch.

Ako Kazmu presvedčila, aby s ňou natočil video.

Aký rekordný počet čokolád sa jej za týždeň podarilo predať.

Či si dokáže zarobiť viac ako bežný človek.

Aké ďalšie projekty v budúcnosti chystá.

Ako a s čím konkrétne si začínala?

Celá moja rodina žije jedlom, takže som k tomu mala vzťah odmalička. Ešte počas pandémie som si založila instagramový profil a začala piecť pre najbližších a známych. Mala som vtedy 14 rokov. Piekla som doma a postupne som začala točiť recepty, ale vedela som, že to chcem posunúť ešte ďalej.

Kedy si začala uvažovať nad vlastným podnikaním?

Z Papiniek som od začiatku chcela vybudovať brand. Ale už odmalička som v sebe mala ambíciu byť úspešná. Videla som to u mojej mamy, ktorá je podnikavá a dravá.



Ešte pečieš torty alebo sa zameriavaš výlučne na chod Papiniek?

Teraz na to nemám čas, ale v budúcnosti by sme chceli rozbehnúť platenú platformu, kde by som chcela ľudí učiť piecť.



Prečo si si vybrala biznis práve s čokoládami a sladkosťami?

Chcela som ísť s dobou – teraz to letí, je to virálne... Pôvodne som ani neplánovala predávať dubajské čokolády. Nápad vznikol, keď mi jedna známa navrhla, aby som natočila recept na dubajskú čokoládu. Skúsila som ju pripraviť a vtedy mi napadlo – namiesto receptu ju skúsim rovno predávať.

Ja som mala reálne jednu formu. Rozbehlo sa to však tak rýchlo a intenzívne, že sme robili 4-5 dní vkuse. Striedali sme sa, no každý týždeň toho bolo viac a viac.

Najpredávanejším Papinky produktom je dubajská čokoláda. Zdroj: Refresher/Adam Ondrejka



Otvoriť si výrobu a spustiť e-shop v mladom veku asi nie je len tak, odkiaľ si nabrala kapitál?

Začiatkom minulého roka som vyhorela a dala si stopku. Mala som pocit, že v Papinkách už nemám kam rásť. Ako 19-ročná som sa na osem mesiacov presťahovala do Prahy. Pomohli mi aj rodičia. Pracovala som v reštauráciách aj v cukrárni a dalo mi to veľa. Naučilo ma to vážiť si všetko, čo mám, a uvedomiť si, že nechcem pracovať pre niekoho iného, ale budovať vlastnú značku – a urobím pre to všetko. Investovala som zarobené peniaze.