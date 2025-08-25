Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Dal*a by si za žemľovku 8,5 €? My sme ju ochutnali a skúsili by sme ju opäť.
S foodblogerom Čojem sme sa vybrali do okrajových častí Bratislavy, aby sme zistili, v ktorom bufete sa oplatí občerstviť.
V našom pátraní sme nevynechali klasiky na Kamzíku či pri vode, ale našli sme aj zaujímavé alternatívy k tradičnejším podnikom. Zastavili sme sa na Železnej studničke či v Devínskej Novej Vsi a ochutnali jedno sladké a jedno slané jedlo.
Pozri si, čo nám miestni obyvatelia odporúčali, a nakoľko sa realita z podnikov zhoduje s recenziami na internete.