dnes 25. augusta 2025 o 10:51
Čas čítania 0:18
Petra Nižnanská

Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?

Ďalšie videá
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár?
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom?
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel
Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť
Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich
Toto sme v Menučku ešte nemali. Rande Kláry a Radima skončilo predčasne
Otestovali sme najhoršie a najlepšie hodnotené prevádzky s Bum Bo Nam Bom. Prvé miesto nás prekvapilo

Dal*a by si za žemľovku 8,5 €? My sme ju ochutnali a skúsili by sme ju opäť.

S foodblogerom Čojem sme sa vybrali do okrajových častí Bratislavy, aby sme zistili, v ktorom bufete sa oplatí občerstviť.

V našom pátraní sme nevynechali klasiky na Kamzíku či pri vode, ale našli sme aj zaujímavé alternatívy k tradičnejším podnikom. Zastavili sme sa na Železnej studničke či v Devínskej Novej Vsi a ochutnali jedno sladké a jedno slané jedlo. 

Pozri si, čo nám miestni obyvatelia odporúčali, a nakoľko sa realita z podnikov zhoduje s recenziami na internete. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
Všetky články
Náhľadový obrázok: refresher sk
