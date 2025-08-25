K 30. výročiu McDonald's na Slovensku prichádza chutná novinka priamo z nášho regiónu.
Oštiepok v ponuke je limitovanou sezónnou novinkou, ktorú si zamiluješ. Kúsok domova spojený so starým dobrým McDonald's si môžeš vychutnať na ktorejkoľvek pobočke. McDonald's sa takto rozhodol poďakovať Slovensku za tridsaťročnú spoluprácu.
Oštiepok je balený po 3 kusoch, takže mysli na to, že sa zje naozaj rýchlo – a pri zdieľaní jednej porcie ešte rýchlejšie.
„Už 30 rokov sme súčasťou každodenných a výnimočných chvíľ našich zákazníkov McDonald's na Slovensku. Toto výročie vnímame ako veľký míľnik - vytvorili sme spolu množstvo krásnych príbehov a chutných momentov. Oštiepok je náš narodeninový pozdrav domovine a pocta slovenským chutiam,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre Slovensko a Česko.
Oštiepok si môžeš vychutnať ako snack počas rýchlej pauzy, ako niečo malé k obľúbenému burgeru alebo si ho objednať domov cez McDelivery či pomocou mobilnej aplikácie MyOrder.
Je dostupný vo všetkých 50 slovenských reštauráciách McDonald's. Pozor – v ponuke bude iba do konca októbra alebo do vypredania zásob.