Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. augusta 2025 o 9:24
Čas čítania 0:56
Karolína Uličná

Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav

Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
Zdroj: Wikipedia/Travellers & Tinkers
HISTÓRIA NÁBOŽENSTVÁ SPRÁVY ZO SVETA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Loďka svojím dizajnom a nájdenými artefaktmi zodpovedá opisom v evanjeliách.

Na severozápade Izraela, pri Genezaretskom jazere, sa archeológom podarilo nájsť niečo výnimočné. Počas obdobia sucha sa z vody vynorili pozostatky 2 000 rokov starej drevenej rybárskej lode, ktorú médiá okamžite nazvali Ježišovou loďou.

Hoci neexistuje priame potvrdenie, že by sa na nej nachádzal Ježiš alebo jeho učeníci, jej konštrukcia a artefakty, ako olejová lampa a varná nádoba, zodpovedajú opisom lodí z Genezaretského jazera v prvom storočí, informuje Economic Times.

Ježiš čln objav história
Zdroj: Wikipedia/Travellers & Tinkers

Loď, dlhú takmer 8,3 metra a širokú 2,3 metra, vyrobili z desiatich druhov dreva a mala ploché dno vhodné na plytké vody. Uniesla až 15 ľudí a bola vybavená veslami aj stĺpom na plachtenie. Archeológovia odhadujú, že ide o typ lodí, ktoré sa spomínajú v evanjeliách, napríklad pri príbehu o Ježišovi chodiacom po vode.

Objav sa datuje do roku 1986, keď ho pri poklese hladiny jazera prvýkrát zaznamenali bratia Moshe a Yuval Lufan z kibucu Ginnosar. Loď bola následne starostlivo vyzdvihnutá z bahna a po 16 rokoch náročnej konzervácie je vystavená v múzeu Yigal Allon, kde ju môžu študovať návštevníci z celého sveta. Jej dlhá konzervácia, hľadanie chýbajúcich častí a nové interpretácie spojené s evanjeliami prinášajú zaujímavý pohľad do histórie aj dnes.

Biblický expert Danny Herman k objavu uviedol: „Nie je možné dokázať, že Ježiš na tejto lodi sedel, no ide o typ lode, aký sa používal v evanjeliách, a jej nálezy poskytujú fascinujúci pohľad do života ľudí na Genezaretskom jazere pred 2 000 rokmi.“

Odporúčané
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti 15. augusta 2024 o 8:26
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž) Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž) 24. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
Známa česká influencerka Nykki prehovorila o zväčšení pŕs. Na Instagrame prezradila detaily operácie Známa česká influencerka Nykki prehovorila o zväčšení pŕs. Na Instagrame prezradila detaily operácie 23. augusta 2025 o 7:28
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
NÁBOŽENSTVÁ SPRÁVY ZO SVETA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Wikipedia/Travellers & Tinkers
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
Sponzorovaný obsah
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov
20. 8. 2025 18:00
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre poznáš Bratislavu? Náročné otázky potrápia aj domácich
18. 8. 2025 10:00
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
refresher+
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
dnes o 07:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
pred 3 dňami
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Storky
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
IKEA predstavuje unikátny tanier na mäsové guličky
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard
Najdrahšie nové Ferrari: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných VMAs
Barbara Palvin na nemocničnom lôžku: Hospitalizovali ju pre endometriózu
Do nového Scary Movie sa vracajú dve ikonické postavy. Čo odkazujú fanúšikom?
Lifestyle news
Chatbot Elona Muska vytvoril anime priateľku. Odborníci varujú pred sexuálnym obsahom a kontroverznými výrokmi pred 26 minútami
Letecká spoločnosť mení pravidlá pre cestujúcich s nadváhou. Od budúceho roka si budú musieť zakúpiť extra sedadlo pred hodinou
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe pred 2 hodinami
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav pred 3 hodinami
Drake si kúpil jeden z najikonickejších šperkov hip-hopu. Vlastní luxusný chain, ktorý kedysi nosil 2Pac dnes o 08:04
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film dnes o 07:16
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišli ľudia z celého Slovenska včera o 15:00
Ďalšie klubové MS sa uskutočnia v lete 2029. Katar vypadol z hry včera o 13:09
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO včera o 11:25
Obaja bratia Menendezovci ostávajú za mrežami. Súd zamietol aj Lyleovo prepustenie pred 2 dňami
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Cestovanie Vojna na Ukrajine
Viac
Izrael zasiahol raketami nemocnicu. Na mieste zomrelo 15 ľudí vrátane novinárov
pred 2 minútami
VIDEO: Vietnam bojuje s obrovským tajfúnom Kadžiki. 9-metrové vlny nútia evakuovať 325 000 ľudí
pred 48 minútami
Polícia varuje pred rakúskymi telefonátmi: Podvodníci lákajú na brigádu z domu
pred hodinou

Viac z História

Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
refresher+
Odporúčané
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
Vedci po 100 rokoch rozlúštili staroveké babylonské tabuľky. Obsahujú vraj desivé predpovede budúcnosti
15. 8. 2024 8:26
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
Výsledky CT vyšetrenia múmie odhalili neočakávané informácie. Detaily úmrtia aj veku sú iné, ako sa vedci domnievali
30. 12. 2024 11:47
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
refresher+
Odporúčané
Posledná popravená žena v Československu: Olga Hepnarová sa chcela pomstiť spoločnosti. Nákladiakom vrazila do davu ľudí
1. 1. 2025 9:30
Fond na prepustenie Luigiho Mangioneho prekročil 1 milión dolárov. Podozrivého vraha podporilo takmer 30-tisíc ľudí
Fond na prepustenie Luigiho Mangioneho prekročil 1 milión dolárov. Podozrivého vraha podporilo takmer 30-tisíc ľudí
7. 5. 2025 8:48
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik
18. 8. 2025 16:04
Hororová novinka so slávnym monštrom ovládla sledovanosť na streame. Seriál Alien: Earth zbiera skvelé hodnotenia
pred 4 dňami
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom
20. 8. 2025 18:26
Viac z Tech Všetko
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
Umelá inteligencia ti pomôže zvizualizovať tvoje sny. Nové zariadenie Dream Recorder z nich vytvorí krátky film
dnes o 07:16
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
včera o 10:00
Bývalý riaditeľ AI z Googlu tvrdí, že vysokoškolské tituly môžu byť čoskoro zbytočné
pred 4 dňami
Viac z Móda Všetko
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
Oblečenie
včera o 16:00
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
včera o 16:00
TOP produkty na obočie: Zaručia ti tvar, výdrž aj komplimenty. Za niektoré dáš len 5 €, ich kúpu nebudeš ľutovať
pred hodinou
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kovbojské opasky neovládli len festivaly. Vybrali sme TOP kúsky pre každý rozpočet
Móda
pred 2 hodinami
Kovbojské opasky neovládli len festivaly. Vybrali sme TOP kúsky pre každý rozpočet
pred 2 hodinami
Využi silu doplnkov inšpirovaných estetikou divokého západu ako svoj módny triumf, a to nielen počas festivalov.
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
refresher+
Odporúčané
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
pred 2 hodinami
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
refresher+
Odporúčané
Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
dnes o 07:00
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food
včera o 11:00
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
K Zemi mieri záhadný objekt. Astrofyzik z Harvardu tvrdí, že ide o UFO
včera o 11:25
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
pred 3 dňami
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
včera o 17:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
pred 3 dňami
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia