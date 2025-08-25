Loďka svojím dizajnom a nájdenými artefaktmi zodpovedá opisom v evanjeliách.
Na severozápade Izraela, pri Genezaretskom jazere, sa archeológom podarilo nájsť niečo výnimočné. Počas obdobia sucha sa z vody vynorili pozostatky 2 000 rokov starej drevenej rybárskej lode, ktorú médiá okamžite nazvali Ježišovou loďou.
Hoci neexistuje priame potvrdenie, že by sa na nej nachádzal Ježiš alebo jeho učeníci, jej konštrukcia a artefakty, ako olejová lampa a varná nádoba, zodpovedajú opisom lodí z Genezaretského jazera v prvom storočí, informuje Economic Times.
Loď, dlhú takmer 8,3 metra a širokú 2,3 metra, vyrobili z desiatich druhov dreva a mala ploché dno vhodné na plytké vody. Uniesla až 15 ľudí a bola vybavená veslami aj stĺpom na plachtenie. Archeológovia odhadujú, že ide o typ lodí, ktoré sa spomínajú v evanjeliách, napríklad pri príbehu o Ježišovi chodiacom po vode.
Objav sa datuje do roku 1986, keď ho pri poklese hladiny jazera prvýkrát zaznamenali bratia Moshe a Yuval Lufan z kibucu Ginnosar. Loď bola následne starostlivo vyzdvihnutá z bahna a po 16 rokoch náročnej konzervácie je vystavená v múzeu Yigal Allon, kde ju môžu študovať návštevníci z celého sveta. Jej dlhá konzervácia, hľadanie chýbajúcich častí a nové interpretácie spojené s evanjeliami prinášajú zaujímavý pohľad do histórie aj dnes.
Biblický expert Danny Herman k objavu uviedol: „Nie je možné dokázať, že Ježiš na tejto lodi sedel, no ide o typ lode, aký sa používal v evanjeliách, a jej nálezy poskytujú fascinujúci pohľad do života ľudí na Genezaretskom jazere pred 2 000 rokmi.“