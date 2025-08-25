Kategórie
dnes 25. augusta 2025 o 7:00
Čas čítania 5:11
Radka Klučárová

Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom

Ženy vraj nechcú nízkych mužov. Budú si umelo predlžovať nohy? Kontroverznú tému rieši aj nový film s Pedrom Pascalom
Zdroj: ITAFILM
ZDRAVIE DUŠEVNÉ ZDRAVIE PEDRO PASCAL VZŤAHY ZDRAVIE
Údaje zo zoznamiek hovoria, že vyšší muži to majú u žien ľahšie. Moderná ortopédia ponúka nízkym chlapom kontroverzné (a bolestivé) riešenie. Čo všetko to obnáša?

Kým v minulosti sa nároky na vzhľad kládli najmä na ženy, v posledných rokoch sa čoraz viac rieši aj výzor mužov. Tinder dokonca nedávno pridal funkciu, vďaka ktorej si ženy môžu odfiltrovať mužov podľa výšky a automaticky sa im tak nezobrazia profily užívateľov, ktorí nespĺňajú ich preferencie.

Tému mužskej výšky si navyše berie na mušku aj filmová novinka Materialists (Dokonalá zhoda). Vzťahový trojuholník v snímke stvárňujú hviezdne mená – Dakota Johnson, Chris Evans a Pedro Pascal.

Článok obsahuje spoiler k filmu Materialists (Dokonalá zhoda). Ak si ho ešte nevidel a nechceš sa pripraviť o prekvapenie, k článku sa radšej vráť neskôr.
Úspešný a takmer vo všetkých smeroch dokonalý Harry (Pedro Pascal) je nielen neuveriteľne bohatý, ale spĺňa aj jedno z najkľúčovejších kritérií dnešných žien, je dostatočne vysoký. To si samozrejme uvedomuje aj matchmakerka Lucy, o ktorú prejaví záujem. Práve túto „nepriestrelnú“ požiadavku na budúceho partnera totiž na dennej báze opakujú všetky jej klientky, ktoré konečne túžia nájsť svoj životný match.

Dokonalá zhoda
Zdroj: ITAFILM

Postava Pedra Pascala si k dokonalosti dopomohla

A aj keď to u Pedra v skutočnosti neplatí, jeho filmovej postave výška nebola daná od prírody. Harry do svojej úspešnej vzťahovej aj kariérnej budúcnosti zainvestoval a nechal si operačne pridať pár… ehm… 15 centimetrov výšky. Film tak otvára stále pomerne neznáme možnosti estetickej chirurgie. Kým úpravy poprsia, nosa či iných častí tela dnes nie sú ničím neobvyklým, predĺženie končatín sa doposiaľ takmer výlučne týkalo zdravotných dôvodov.

Aj v reálnom svete niektorí muži s nižšou výškou pociťujú tlak na svoj vzhľad, čo samozrejme vplýva na ich sebavedomie. V článku sme sa preto pozreli na to, prečo je výška z hľadiska atraktivity dôležitá, ako takýto zákrok prebieha a či je vôbec reálne nechať si kosti „natiahnuť“ o 15 centimetrov.

@livetheedream No because the Materialists height scene was the funniest part and no one laughed. They had Pedro out here bending his knees 😭 #Materialists #materialistsmovie #thematerialists #chrisevans #PedroPascal #dakotajohnson #a24 ♬ original sound - †

Prečo si ženy vyberajú vyšších mužov?

Viacero štúdií podporuje tvrdenie, že preferencia žien voči vyšším mužom môže mať evolučný základ. Jedna z takýchto štúdií, publikovaná v časopise Evolutionary Psychological Science, zistila, že ženy považujú vyšších mužov za atraktívnejších, mužnejších a dominantnejších.

Dáta zo speed-datingu či online zoznamiek potvrdzujú, že väčšina žien preferuje mužov vyšších, než sú ony samé. Ale nejde o absolútnu pravdu: sú ženy, ktorým na výške nezáleží alebo ju dokonca vnímajú inak.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE PEDRO PASCAL VZŤAHY ZDRAVIE
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Reporter
Všetky články
