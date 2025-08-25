Údaje zo zoznamiek hovoria, že vyšší muži to majú u žien ľahšie. Moderná ortopédia ponúka nízkym chlapom kontroverzné (a bolestivé) riešenie. Čo všetko to obnáša?
Kým v minulosti sa nároky na vzhľad kládli najmä na ženy, v posledných rokoch sa čoraz viac rieši aj výzor mužov. Tinder dokonca nedávno pridal funkciu, vďaka ktorej si ženy môžu odfiltrovať mužov podľa výšky a automaticky sa im tak nezobrazia profily užívateľov, ktorí nespĺňajú ich preferencie.
Tému mužskej výšky si navyše berie na mušku aj filmová novinka Materialists (Dokonalá zhoda). Vzťahový trojuholník v snímke stvárňujú hviezdne mená – Dakota Johnson, Chris Evans a Pedro Pascal.
Úspešný a takmer vo všetkých smeroch dokonalý Harry (Pedro Pascal) je nielen neuveriteľne bohatý, ale spĺňa aj jedno z najkľúčovejších kritérií dnešných žien, je dostatočne vysoký. To si samozrejme uvedomuje aj matchmakerka Lucy, o ktorú prejaví záujem. Práve túto „nepriestrelnú“ požiadavku na budúceho partnera totiž na dennej báze opakujú všetky jej klientky, ktoré konečne túžia nájsť svoj životný match.
Postava Pedra Pascala si k dokonalosti dopomohla
A aj keď to u Pedra v skutočnosti neplatí, jeho filmovej postave výška nebola daná od prírody. Harry do svojej úspešnej vzťahovej aj kariérnej budúcnosti zainvestoval a nechal si operačne pridať pár… ehm… 15 centimetrov výšky. Film tak otvára stále pomerne neznáme možnosti estetickej chirurgie. Kým úpravy poprsia, nosa či iných častí tela dnes nie sú ničím neobvyklým, predĺženie končatín sa doposiaľ takmer výlučne týkalo zdravotných dôvodov.
Aj v reálnom svete niektorí muži s nižšou výškou pociťujú tlak na svoj vzhľad, čo samozrejme vplýva na ich sebavedomie. V článku sme sa preto pozreli na to, prečo je výška z hľadiska atraktivity dôležitá, ako takýto zákrok prebieha a či je vôbec reálne nechať si kosti „natiahnuť“ o 15 centimetrov.
Prečo si ženy vyberajú vyšších mužov?
Viacero štúdií podporuje tvrdenie, že preferencia žien voči vyšším mužom môže mať evolučný základ. Jedna z takýchto štúdií, publikovaná v časopise Evolutionary Psychological Science, zistila, že ženy považujú vyšších mužov za atraktívnejších, mužnejších a dominantnejších.
Dáta zo speed-datingu či online zoznamiek potvrdzujú, že väčšina žien preferuje mužov vyšších, než sú ony samé. Ale nejde o absolútnu pravdu: sú ženy, ktorým na výške nezáleží alebo ju dokonca vnímajú inak.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako prebieha chirurgické predĺženie končatín.
- Aké má zákrok riziká.
- Prečo zákrok na predĺženie končatín podľa psychológa nemusí byť definitívnym riešením nespokojnosti so vzhľadom.