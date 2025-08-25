Kovbojské opasky neovládli len festivaly. Vybrali sme TOP kúsky pre každý rozpočet

Využi silu doplnkov inšpirovaných estetikou divokého západu ako svoj módny triumf, a to nielen počas festivalov.
Westernová estetika absolútne ovládla módne trendy počas tohtoročnej festivalovej sezóny, keď sme na každom druhom kroku videli kovbojské klobúky, zdobené kožené čižmy, džínsové šortky s dĺžkou po kolená, kockované košele či opasky s prackami, ktoré jednotlivé outfity dokážu posunúť na úplne nový level a vieš sa s nimi hrať aj v rámci každodenných outfitov.
Vďaka tomu si získali našu pozornosť v redakcii a vybrali sme TOP 10 štýlov kovbojských opaskov – od cenovo dostupných kožených modelov až po prepracované štýly od módnych domov za stovky eur. Nájdi si svojho favorita a ukáž ho v uliciach.
Massimo Dutti Oval Buckle Leather Belt – 59,95 €
Na úvod sme vybrali cenovo najdostupnejší opasok, ktorý však svojou kvalitou môže konkurovať luxusnejším modelom. Široký opasok z hovädzej kože v tmavohnedom odtieni s neprehliadnuteľnou kovovou prackou v oválnom tvare ľahko zakomponuješ do elegantného outfitu (viď fotografia nižšie), ale tiež v rámci ležérnej siluety s mini džínsovou sukňou alebo šortkami.
Návrhársky tím značky Massimo Dutti opäť potvrdil svoju vysokú kvalitu. Cena opasku je 60 eur, pričom vyskúšať si ho môžeš v obchodoch v hlavnom meste.
Anderson's Nubuck Belt – 145 €
Talianska značka Anderson's má viac ako 50 rokov skúseností s výrobou kožených opaskov, a to je vidieť a cítiť z každého kúsku, ktorý človek chytí.
Model, ktorý nás oslovil, má šírku 3 centimetre a je ručne vyrobený v Parme z pružného nubuku v hnedom odtieni. Má atraktívnu striebornú pracku s gravírovanými motívmi a kovový špic, ktorý podčiarkuje westernovú estetiku. K dispozícii je taktiež čierna verzia, ktorá je trochu menej výrazná.
The Kooples Wide Leather Belt – 160 €
Atraktívny kožený opasok v kovbojskom štýle má vo svojom portfóliu aj populárna značka The Kooples. Čierny model so šírkou viac ako 3 centimetre je vyrobený z jemnej teľacej kože a má kovovú pracku s gravírovaním, ktorá je viditeľná z diaľky. Ako môžeš vidieť na reklamnej fotografii, opasok ľahko zladíš s nohavicami a džínsovou košeľou, ale bez problémov aj s džínsami. Cena je presne 160 eur.
Sandro Python-Effect Leather Belt – 165 €
Ak si fanúšikom módnych domov ako Loewe, The Row, Jil Sander, Bottega Veneta a podobne, určite sleduj parížsku značku Sandro, ktorá ponúka nadčasovú estetiku v luxusnom vyhotovení za férové ceny.
Perfektným príkladom je opasok v kovbojskom štýle, ktorý návrhársky tím zahalil do kože s efektom pytónej kože v tmavohnedom odtieni. Ako kontrast slúži zlatá pracka s výrazným zdobením a úchyty. Cena modelu je 165 eur.
Golden Goose Silver Buckle Leather Belt – 275 €
Značka Golden Goose je známa najmä vďaka luxusným modelom tenisiek s opotrebovaným efektom na každodenné nosenie, avšak vo svojom portfóliu má aj atraktívne ready-to-wear kolekcie vrátane doplnkov.
Kovbojská estetika je návrhárskemu tímu Golden Goose veľmi blízka a v ponuke vďaka tomu nájdeš niekoľko cool kožených opaskov s metalickými prackami s gravírovanými detailmi. Nás oslovil úzky čierny model z kože vhodný pre ženy, ktorý stojí 275 eur. Skvelo vyzerajú aj výraznejšie vyhotovenia.
Déhanche Travertine Embellished Leather Belt – 365 €
V cenovej kategórii nad 300 eur nájdeš viacero atraktívnych kúskov vo westernovej estetike od značky Déhanche, spomedzi ktorých sme vybrali model Travertine vo vyhotovení z mäkkej kože v čiernej farbe.
Opasok bol ručne vyrobený v Taliansku, má strieborné kovové prvky vykladané onyxom a podšívku z jemného semišu. Vďaka tenkému profilu ho ľahko prevlečieš cez pútka väčšiny džínsov či nohavíc a bude trendovou ozdobou tvojich outfitov v práci aj večer v meste.
Valentino Garavani VLogo Textured-Leather Belt – 470 €
Ak máš na kúpu nového opasku vyčlenený vysoký rozpočet, pozornosť by si mala venovať aj modelu z dielní módneho domu Valentino z textúrovanej teľacej kože.
Elegantný hnedý kúsok z najnovšej ready-to-wear kolekcie má bohémsky vibe a ponúka jednoduchý spôsob, ako využiť trend vo svoj prospech. Tmavohnedý opasok má leštenú zlatú pracku a úchyty, ktoré sú zdobené geometrickými gravírovanými vzormi, ale aj charakteristickým logom Valentino.
Khaite Benny Studded Suede Belt – 570 €
Ďalší v poradí je opasok od newyorskej značky Khaite, ktorý je vyrobený v Taliansku z mäkkého semišu v tmavohnedej farbe a je zdobený striebornými cvokmi, leštenou kovovou prackou a metalickým špicom na konci.
Semišový opasok Khaite Benny budeš milovať, keďže sa hodí k mnohým outfitom. Cena je priamoúmerná kvalite použitých materiálov a spracovania.
Brunello Cucinelli Suede Belt – 650 €
Záverečná časť zoznamu patrí mužským opaskom vrátane obojstranného modelu od talianskej značky Brunello Cucinelli z jemného semišu v svetlobéžovej farbe.
Opasok sa vyznačuje vintage westernovou inšpiráciou vďaka kovovým komponentom pracky a špicu na konci, ktoré sú zdobené výrazným reliéfnym vzorom. Povrch je mierne nerovný, čo mu dodáva neformálny, nezameniteľný charakter.
Valentino Garavani VLogo Embellished Glossed-Leather Belt – 790 €
Módny dom Valentino má v dnešnom článku dvojnásobné zastúpenie, a to aj vďaka ďalšiemu výraznému opasku s rukopisom Alessandra Micheleho.
Unisex model je vyrobený s množstvom jedinečných detailov – ozdoby z umelého tyrkysu a dvojfarebné kovové prvky. Je vyrobený v Taliansku z čiernej kože a na kovovej westernovej pracke je umiestnená plaketa s ikonickým logom Valentino.
BONUS
Enfants Riches Déprimés Texas Serenade Embellished Leather Belt – 1 600 €
Opasok od značky Enfants Riches Déprimés sme uviedli ako bonus z dvoch dôvodov – veľmi vysoká cena a extravagantný punk-rockový vzhľad, ktorý má jemný presah s aktuálnym trendom westernovej estetiky.
Model s názvom Texas Serenade je vyrobený z mäkkej kože v čiernej farbe, má šírku 3,5 centimetra a je zdobený striebornými cvokmi, kovovou prackou s gravírovaním a metalickým špicom na konci. Cena je 1 600 eur.