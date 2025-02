Nielenže sme ochutnali nové menu reštaurácie, stihli sme sa aj porozprávať o filmovaní šou s prevádzkovateľkou Janou a jej synom Simonom.

Na televízne obrazovky opäť zamierila šou Na nože. V prvej epizóde novej série zavítal šéfkuchár Martin Novák do nitrianskej reštaurácie Rybárska Bašta nachádzajúcej sa v centre mesta, oproti väznici.

Tak ako všetky prevádzky, ktoré Martin Novák v rámci šou navštívil, ani tejto sa nedarilo. Kameňom úrazu bolo to, že kuchyňu „rybárskej“ reštaurácie viedla vyučená krajčírka, ktorá nerada pripravovala ryby. Asistovali jej pritom študenti kuchárskeho remesla na čele so synom prevádzkarky reštaurácie Simonom.

Napriek tomu, že mal chlapec obrovský zápal a chuť variť modernejšie a chutnejšie jedlá ako „kečupové soté“, nebol nablízku nikto, od koho by sa mohol učiť. Z kuchyne preto čašníci vynášali také „špeciality“, že jedno z jedál Novák dokonca označil za „hodné trestu smrti“ – hoci budova väznice je oproti a cintorín ešte o pár metrov ďalej.

Reštaurácia nutne potrebovala reštart a známy šéfkuchár jej s ním pomohol. Okrem nového menu prešla prevádzka kompletným rebrandingom. Z Rybárskej Bašty sa stala Brasserka, inšpirovaná francúzskymi jedálňami prezývanými „brasserie“.

Výrazné zmeny sa týkali aj kuchyne. Simon dostal nového pomocníka, skúseného kuchára, od ktorého sa mohol učiť, aby v budúcnosti dokázal fungovať sám.

V snahe zistiť, čo všetko sa v reštaurácii po filmovaní šou zmenilo a či im rebranding pomohol získať klientelu, sme do nej zavítali aj my. Okrem toho, že sme ochutnali viaceré jedlá z nového menu, podarilo sa nám porozprávať aj s prevádzkarkou podniku Janou Kozárovou a jej synom, kuchárom Simonom Hlavajom. Dvojica nám prezradila, ako si spomínajú na filmovanie, ale tiež o ich plánoch do budúcna.

V tomto článku si prečítaš: Ktoré jedlo predbehlo naše očakávania a v čom nás Brasserka trochu sklamala.

Čo všetko sa v reštaurácii zmenilo od filmovania šou.

Ako si na filmovanie s Martinom Novákom spomína prevádzkarka Jana a jej syn Simon.

Za ktorým jedlom sa sem určite vrátime.

Koľko sme zaplatili za večeru v reštaurácii.

Aké má prevádzkarka plány s reštauráciou do budúcnosti.

Namiesto „cigánskej osady“ polievka bouillabaisse

Vynovenú reštauráciu Brasserka, ktorá sa nachádza na Cintorínskej ulici v Nitre sme navštívili v nedeľu večer, niekoľko dní pred odvysielaním šou Na Nože v televízii. Na naše prekvapenie nebola vôbec plná hostí.

Očakávali sme, že po tom, čo sa Nitrania dozvedia o filmovaní šou, bude praskať vo švíkoch a preto sme si dopredu urobili rezerváciu. Zbytočne. Okrem nášho bolo obsadených len zopár ďalších stolov. Mimochodom, všetky boli moderne a decentne prestreté, presne tak, ako ich „nastyloval“ Martin Novák.

Ďalší z jeho vplyvov sme spozorovali po tom, čo sme sa zvítali s čašníčkou a priniesla nám jedálny lístok. ‚Steak chudobného žobráka‘, ‚Zbojnícku popravu‘, ‚Cigánsku osadu‘ či ‚pizzu Ninja‘ nahradili v menu à la carte jedlá s omnoho vábivejšími názvami. Napríklad celkom obyčajný ‚Grilovaný kurací supreme‘, polievka ‚Bouillabaisse s opečenou bagetkou‘ či ako dezert ‚Crêpes Suzette s pomaračnovými segmentmi‘.

Hoci menu obsahovalo len niekoľko jedál, vôbec nám to neprekážalo. Nie sme síce žiadni gastro odborníci, no z vlastných skúseností vieme, že väčšina kvalitných reštaurácií ponúka menší výber jedál, ktoré však všetky stoja za to. Naopak, ak v menu nájdeme ryby, burgre, kebab, steaky, pizze a špagety carbonara, považujeme to za red flag.

Pečeňové paté, brusnice a kváskový chlieb: Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Menší výber jedál sa tiež rovná menšej dileme, čo si objednať. Začneme štandardne predjedlom – v tomto prípade pečeňovým paté s brusnicami a kváskovým chlebom. Len čo pred nás čašníčka položila tanier s týmto ľahkým pokrmom, ešte viac sme vyhladli.