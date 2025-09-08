Chce študovať psychológiu a po skončení školy sa vrátiť späť na Slovensko, aby tu prispel k zlepšeniu poznania o duševnom zdraví.
Aymen je 24-ročný Slovák s irackými koreňmi, ktorého prijali na štúdium na prestížnej Oxfordskej univerzite. Rodák z Popradu sa rozhodol venovať psychológii a po skončení školy sa plánuje vrátiť späť na Slovensko. Aby však mohol na tejto univerzite študovať, potrebuje zaplatiť ročné školné vo výške 36 800 eur, ktoré si sám nemôže dovoliť. Preto sa rozhodol založiť zbierku na portáli Donio.
„Momentálne dokončujem bakalárske štúdium na Amsterdamskej univerzite, ktorej Fakulta behaviorálnych vied patrí medzi TOP 10 na svete,“ hovorí Aymen. Už čoskoro ho čaká Oxford, kde chce pokračovať v akademickej ceste.
„Chcem sa po štúdiách vrátiť na Slovensko a pôsobiť v oblasti psychologického výskumu a vzdelávania. Verím, že kvalitné poznanie o mentálnom zdraví i nezdraví dokáže zlepšiť prax u nás,“ vysvetľuje.
Jednoročný filozofický program na Oxfordskej univerzite mu podľa jeho slov ponúkne jedinečné teoretické zameranie a umožní skúmať oblasť psychológie, ktorá je na Slovensku zatiaľ nedostatočne rozvinutá.
V čase písania článku má Aymen vyzbieraných už takmer 9 500 eur z potrebných 36 800. Ako dodáva, peniaze zo zbierky pôjdu výlučne na školné, pričom zvyšné náklady si pokryje prostredníctvom získaných štipendií, grantov a vlastných úspor.