Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. septembra 2025 o 11:28
Čas čítania 0:47
Hana Divišová

Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur

Mladého Slováka prijali na Oxford. Na školné mu však chýba ešte takmer 30 000 eur
Zdroj: Donio/Pošlite Aymena na Oxford
OSOBNOSTI SLOVENSKO VYSOKÁ ŠKOLA
Chce študovať psychológiu a po skončení školy sa vrátiť späť na Slovensko, aby tu prispel k zlepšeniu poznania o duševnom zdraví.

Aymen je 24-ročný Slovák s irackými koreňmi, ktorého prijali na štúdium na prestížnej Oxfordskej univerzite. Rodák z Popradu sa rozhodol venovať psychológii a po skončení školy sa plánuje vrátiť späť na Slovensko. Aby však mohol na tejto univerzite študovať, potrebuje zaplatiť ročné školné vo výške 36 800 eur, ktoré si sám nemôže dovoliť. Preto sa rozhodol založiť zbierku na portáli Donio.

„Momentálne dokončujem bakalárske štúdium na Amsterdamskej univerzite, ktorej Fakulta behaviorálnych vied patrí medzi TOP 10 na svete,“ hovorí Aymen. Už čoskoro ho čaká Oxford, kde chce pokračovať v akademickej ceste.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @aymen_alm

„Chcem sa po štúdiách vrátiť na Slovensko a pôsobiť v oblasti psychologického výskumu a vzdelávania. Verím, že kvalitné poznanie o mentálnom zdraví i nezdraví dokáže zlepšiť prax u nás,“ vysvetľuje.

Jednoročný filozofický program na Oxfordskej univerzite mu podľa jeho slov ponúkne jedinečné teoretické zameranie a umožní skúmať oblasť psychológie, ktorá je na Slovensku zatiaľ nedostatočne rozvinutá.

V čase písania článku má Aymen vyzbieraných už takmer 9 500 eur z potrebných 36 800. Ako dodáva, peniaze zo zbierky pôjdu výlučne na školné, pričom zvyšné náklady si pokryje prostredníctvom získaných štipendií, grantov a vlastných úspor.

Anketa:
Baví ťa, keď informujeme o takýchto príbehoch?
Áno, je super, že dávate piestor takýmto ľuďom. 
Nemusíte to robiť. 
Áno, je super, že dávate piestor takýmto ľuďom. 
84 %
Nemusíte to robiť. 
16 %
SLOVENSKO VYSOKÁ ŠKOLA
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Donio/Pošlite Aymena na Oxford
