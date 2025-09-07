Polícia uviedla, že formuly nemajú povolenie na premávku na pozemných komunikáciách.
V nedeľu ráno zažili vodiči na českej diaľnici D4 netradičný pohľad. Medzi autami sa objavila formula, čo okamžite vyvolalo pozornosť. Ľudia neváhali a kontaktovali políciu, informuje iDnes.cz.
Oznámenie prijali krátko pred deviatou hodinou. Podľa vodičov sa formula objavila pri čerpacej stanici pri Dobříši. O chvíľu neskôr prišlo ďalšie hlásenie, že zvláštne vozidlo smeruje po diaľnici na Příbram. Na miesto vyrazilo viacero hliadok.
Formula skončila až v obci Buk, ktorá je súčasťou Milína. Policajti ju zastavili priamo na dvore rodinného domu a zistili, že za volantom sedel 51-ročný muž. Ten sa najskôr odmietal podriadiť výzvam a niekoľko minút nevystúpil z auta. Napokon ho predviedli na výsluch do Příbrami.
Polícia uviedla, že formuly nemajú povolenie na premávku na pozemných komunikáciách. Chýbajú im registračné značky, svetlá či smerovky, a takéto vozidlá predstavujú aj bezpečnostné riziko.
Vyšetrovatelia teraz zisťujú, komu auto patrí a či ide o rovnakú formulu, ktorú už v minulosti videli na diaľnici D4. Vtedy sa nepodarilo určiť, kto ju šoféroval, tentoraz však vodiča zadržali.
