V celej Európskej únii začal platiť zákaz používania látky TPO vo všetkých kozmetických výrobkoch. Podľa odborníkov látka predstavuje zdravotné riziká. Okrem závažných alergických kožných reakcií obmedzuje plodnosť a ohrozuje zdravie nenarodených detí. Prítomnosť látky vo zvýšenej miere obsahujú gély na umelé nechty, informuje STVR.
TPO je fotoiniciátor používaný v UV alebo LED géloch na nechty. Nechtové štúdiá a kozmetické salóny sa pripravovali niekoľko týždňov na zmenu a museli vymeniť takmer všetky gély, ktoré obsahujú spomínanú zložku. „Musíme kopec toho pretriediť a je to veľmi finančne náročné. Keď jeden gél lak stojí 12 - 13 eur a máte cez 250 farieb, sú v tom tisíce,“ povedala majiteľka salónu Karolína Varhoľáková.
Nové prípravky, ktoré kozmetičky nakúpili, majú certifikáty alebo potvrdenia o nezávadnosti výrobku. Zákaz zníži najmä riziko alergických reakcií, ako sú pľuzgiere, začervenanie, pálenie či svrbenie pokožky. „Niektoré látky môžu pôsobiť ako silné alergény a vyvolať kožné reakcie. Vo svojej praxi sa stretávam aj s poškodením nechtov a pokožky, vysúšaním, oslabením a popraskaním,“ informovala dermatovenerologička Ľudmila Vojčeková.
Manikérky si všimli zmeny pri používaní nových produktov. „Vidím, že sa niektorým viac robia bubliny a nechty odpadávajú. Možno vymeniť zložku, že prejsť z gélu na akrygel alebo na akryl,“ opísala Varhoľáková. Regionálne úrady verejného zdravotníctva pravidelne vykonávajú kontroly v salónoch a nechtových štúdiách. V prípade nedodržania zákazu môžu udeľovať pokuty.
