Bola som vo vietnamskom salóne: Z niektorých vecí sa mi dvíhal žalúdok, nechty mám však pekné (Reportáž)

Lacné nechty ti urobia do 30 minút. Stojí to však za to?

Sú rýchli, pomerne lacní a šikovní. Reč je o vietnamských salónoch, kde ti aj na počkanie urobia manikúru či pedikúru. Počas posledných rokov sa vietnamské kozmetické salóny rozšírili do každého slovenského mesta a niet sa čomu čudovať. Klientky si ich podľa mojich zistení vyberajú práve preto, že nemusia dlho čakať na termín a rozdiel v cenách oproti „slovenským" manikérkam je niekedy až v desiatkach eur.

Keď si však vypýtam názor od ľudí, ktorí majú skúsenosti s vietnamskými nechtami, ihneď sa spoločnosť rozdelí na dva tábory. Jedna kamarátka mi povie, že k nim chodí už päť rokov a je nadmieru spokojná. Ďalšia zasa, že tam bola raz a dostala pleseň, ktorú nevedela vyliečiť pol roka, a odhovára každého, kto čo i len pomyslí na návštevu takéhoto nechtového salónu. Na internetových fórach to prekypuje sťažnosťami, a preto som sa rozhodla, že vietnamský nechtový salón vyskúšam na vlastnej koži.

V článku sa dozvieš, aká bola moja skúsenosť v nechtovom salóne, čo všetko som si všímala a či som svoju návštevu neskôr oľutovala. Na názor sa opýtam aj skúsenej nechtovej dizajnérky Iryny Artemovej z DNA Beauty, ktorá nám objasní klady a zápory vietnamských nechtových salónov aj v oblasti zdravia.

Hygiena im naozaj nič nehovorí

Do nechtového štúdia v bratislavskom Ružinove som sa rozhodla ísť o deviatej ráno. Hneď ako som prekročila prah dverí, prišla ku mne milá recepčná vietnamského pôvodu a lámavou slovenčinou sa ma opýtala, či som prišla na manikúru alebo na pedikúru. Odpovedám, že by som si prosila pedikúru, a do niekoľkých sekúnd mi ukázala kreslo, do ktorého som si mala sadnúť a spraviť si pohodlie. Naozaj oceňujem, že som nemusela čakať a objednávať sa, takže rozumiem ženám, že si veľakrát vyberú práve takýto salón namiesto tých slovenských.

Onedlho ku mne prichádza pedikérka a pripravuje si pracovný vozík so svojimi nástrojmi. Popritom sa ma pýta, či si chcem zapnúť aj masážne kreslo, čo, samozrejme, neodmietnem. Inú prípravu už nepotrebovala.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Nástroje nevybrala zo sterilného obalu a ničím ich pred mojimi očami nevydezinfikovala. Myslela som na to, koľkým zákazníkom predo mnou šmirgľovala nohy s rovnakým nadstavcom. Keď som zahnala nechutné myšlienky, snažila som sa sústrediť na jej prácu. Keďže chodím na pedikúru inam, viem porovnať, ako by to malo fungovať a aké úkony pri správnej pedikúre pedikérka robí.

Od pedikúry má toto veľmi ďaleko

Pedikúra sa napokon začala a ja som neprestávala obdivovať rýchlosť, akou pedikérka pracovala. Množstvo postupov, na ktoré som zvyknutá, však nerobila. Žiadne upravenie nechtov, strihanie kožtičiek a už vôbec nie nejaké zdravotné ošetrenie.