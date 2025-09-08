Kategórie
dnes 8. septembra 2025 o 9:59
Čas čítania 0:42
Hana Divišová

Arnold Schwarzenegger oženil syna. Patrick, známy aj z White Lotus, si vzal americkú modelku

Arnold Schwarzenegger oženil syna. Patrick, známy aj z White Lotus, si vzal americkú modelku
Zdroj: Instagram/@patrickschwarzenegger
OSOBNOSTI ARNOLD SCHWARZENEGGER DETI SVADBA
Intímna svadba sa konala na romantickom ranči a zúčastnili sa jej len najbližší rodinní príslušníci a priatelia.

Syn Arnolda Schwarzeneggera, Patrick, sa cez víkend oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Abby Champion. Svadba sa konala už v sobotu a čerství novomanželia rozhodne nepatria medzi tých, ktorí si potrpia na okázalosti. Celá ich svadba mala intímnu atmosféru a bola len v kruhu najbližších. Na oslave samozrejme nechýbal ani Patrickov otec – Arnold.

Zaujímavosťou je, že samotný Patrick, ktorého môžeš poznať napríklad zo seriálu White Lotus, zatiaľ nezdieľal na sociálnych sieťach ani jednu fotografiu zo svadby. Rovnako tak aj Abby. Jediné zábery sa podarilo zachytiť bulvárnym paparazzom. Zverejnilo ich TMZ.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TMZ (@tmz_tv)

Abby, americká modelka, mala svadbe len svojich najbližších, rovnako ako Patrick. Podľa magazínu People si ako miesto svadby zvolili romantický ranč pri jazere Coeur d’Alene v Idaho.

Patrick a Abby si svoje súkromie strážia už dlhšie a je možné, že na ich oficiálne svadobné fotky si budeme musieť ešte počkať – ak ich vôbec niekedy zverejnia. Prvé zmienky o ich vzťahu sa objavili už v septembri 2015, no oni ho oficiálne potvrdili až vo februári 2016.

Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@patrickschwarzenegger
