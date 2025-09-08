Intímna svadba sa konala na romantickom ranči a zúčastnili sa jej len najbližší rodinní príslušníci a priatelia.
Syn Arnolda Schwarzeneggera, Patrick, sa cez víkend oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Abby Champion. Svadba sa konala už v sobotu a čerství novomanželia rozhodne nepatria medzi tých, ktorí si potrpia na okázalosti. Celá ich svadba mala intímnu atmosféru a bola len v kruhu najbližších. Na oslave samozrejme nechýbal ani Patrickov otec – Arnold.
Zaujímavosťou je, že samotný Patrick, ktorého môžeš poznať napríklad zo seriálu White Lotus, zatiaľ nezdieľal na sociálnych sieťach ani jednu fotografiu zo svadby. Rovnako tak aj Abby. Jediné zábery sa podarilo zachytiť bulvárnym paparazzom. Zverejnilo ich TMZ.
Abby, americká modelka, mala svadbe len svojich najbližších, rovnako ako Patrick. Podľa magazínu People si ako miesto svadby zvolili romantický ranč pri jazere Coeur d’Alene v Idaho.
Patrick a Abby si svoje súkromie strážia už dlhšie a je možné, že na ich oficiálne svadobné fotky si budeme musieť ešte počkať – ak ich vôbec niekedy zverejnia. Prvé zmienky o ich vzťahu sa objavili už v septembri 2015, no oni ho oficiálne potvrdili až vo februári 2016.