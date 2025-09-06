Po Havaji, Sicílii a Thajsku prichádza ďalšia luxusná lokalita. Podľa zákulisných informácií sa štvrtá sezóna oceňovaného seriálu The White Lotus bude odohrávať vo Francúzsku.
Tvorca Mike White a HBO sa už údajne rozhodli, že nová kapitola temnej komediálnej antológie The White Lotus zavedie divákov do Francúzska. Zdroje Deadline tvrdia, že príbeh sa bude odohrávať v prostredí luxusného francúzskeho letoviska. Oficiálne potvrdenie zo strany HBO zatiaľ chýba.
Ktorý hotel by sa mohol premeniť na dejisko seriálu?
Seriál už tradične spolupracuje s hotelom Four Seasons, ktorý vždy poskytuje miesto pre fiktívne letovisko White Lotus. Tentoraz sa špekuluje o viacerých ikonických lokalitách:
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na Azúrovom pobreží
Luxusný rezort s výhľadom na Stredozemné more, obľúbený u hollywoodskych hviezd vďaka blízkosti Cannes.
Four Seasons Megève v Savojských Alpách
Horský hotel s priamym prístupom na zjazdovky, ideálny pre dramatické zimné kulisy.
Hotel George V v Paríži
Legendárny päťhviezdičkový hotel hneď vedľa bulváru Champs-Élysées, ktorý by seriálu dodal veľkomestský lesk.
Tvorca Mike White v minulosti naznačil, že by sa chcel viac ponoriť do politických a kultúrnych kontrastov medzi hosťami a miestnymi obyvateľmi. Francúzsko so svojou históriou, sociálnym napätím a okázalým luxusom ponúka dokonalú živnú pôdu pre uštipačnejšiu satiru.
Na oficiálne vyhlásenie si však ešte budeme musieť počkať.