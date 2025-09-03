- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Môžeš sa tešiť na drsný príbeh plný násilia a prekvapivých zvratov a na oficiálny debut Blade Knighta.
Spoločnosť Marvel vydala trailer k animovanej minisérii Zombies. Ide o štvordielnu minisériu určenú výhradne pre dospelých divákov. Marvel Zombies bude totiž prvým krvavým seriálom od Marvelu. Obľúbení hrdinovia sa v ňom ocitnú v alternatívnom vesmíre a budú sa snažiť uniknúť zombíkom.
V tejto novinke sa môžeš tešiť na oficiálny debut Blade Knighta – variantu Bladea a Moon Knighta. Ako informuje Variety, seriál ponúkne skutočne krvavý príbeh, v ktorom sa známi superhrdinovia z Marvel univerza premenia na zombíkov.
Priprav sa tak na hrdinov ako Spider-Man, Captain America, Winter Soldier, Hulk, Sharon Carter či Ant-Man. Tí sa okrem iných budú snažiť prežiť a uniknúť hordám zombíkov.
Miniséria bude dostupná exkluzívne len na platforme Disney+ už 24. septembra. Vychádza z pôvodnej komiksovej minisérie Marvel Zombies z roku 2005, za ktorou stál tvorca legendárneho seriálu The Walking Dead, Robert Kirkman.