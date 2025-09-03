Kategórie
dnes 3. septembra 2025 o 8:52
Čas čítania 0:44
Hana Divišová

Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru

Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
Zdroj: Instagram/@HARD RICO
HUDBA ČESKO HUDBA RAP
Novinka okamžite zarezonovala a už teraz vedie hudobné trendy na YouTube.

Hard Rica len v auguste prepustili z väzby po tom, čo zložil kauciu v prípade, v ktorom je obvinený zo spojenia s organizovanou trestnou činnosťou. V súčasnosti je tak raper stíhaný na slobode. Krátko po návrate sa rozišiel so svojou priateľkou a najnovšie jej venoval disstrack.

V skladbe s názvom SI JE*LA Rico rapuje o tom, že mu Laura bola neverná. „Mně nezlomí nic. Děláš ostudu, sebe si j*bla. Mně nezlomíš tím, že jsi mi byla, ty m*dko, nevěrná…“ zaznieva v tracku, ktorý jasne odkazuje na ich vzťah.

Lhala a chodila mi na návštěvy.
Říkala, že beze mě nedokáže žít.
Psala dopisy, chodila na výměny.
Pak si dovolila ještě na ten soud přijít.
Pak jsem se dozvěděl, že to bylo fake,
že ti nezáleží na mně, šlo ti o to, ať jsi safe

Už predtým jej poslal odkaz, keď na jednom z prvých koncertov po prepustení zahral skladbu Zlatokopky od Rytmusa. 

Novinka SI JE*LA od Rica sa aktuálne drží na prvom mieste hudobných trendov na YouTube. Na streamovacie platformy dorazí už vo štvrtok a Rico na svojom Instagrame zdôraznil, že ide len o „předkrm“. Ďalšie jeho novinky budeme sledovať.

Anketa:
Myslíš, že je OK vydávať disstrack na ex?
Áno.
Too much.
Áno.
50 %
Too much.
50 %
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Náhľadový obrázok: Instagram/@HARD RICO
