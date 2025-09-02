Bývalá členka kapely S hudbou vesmírnou a herečka zo seriálov Čas nádejí a Nemocnica prekvapila fanúšikov osobným priznaním.
Dominika Morávková sa do povedomia dostala hlavne vďaka pôsobeniu v kapele S hudbou vesmírnou, ktorej už dnes nie je súčasťou. V súčasnosti sa viac profiluje ako herečka, a hoci si svoje súkromie stráži, na svojom profile sa podelila s radostnou správou. Mamička štyroch detí je aktuálne šťastne zadaná.
„Ľúbime sa s Marečkom a stretnete nás takto spolu. To je celé, čo chcem už dlhšiu dobu napísať, aby sa plynulo išlo ďalej,“ napísala Dominika, ktorá týmto spôsobom dala najavo, že už netvorí pár so svojím manželom Janom Morávkom.
Dominika nie je veľmi aktívna na sociálnych sieťach a svoje súkromie si stráži, preto mnohých táto správa prekvapila. Len minulý rok sa totiž Dominike a jej dnes už pravdepodobne bývalému manželovi narodili dvojičky, chlapci Arun a Viam.
Okrem úspešných projektov, ktorých bola súčasťou – ako napríklad seriály Čas nádejí či Nemocnica – ju teraz môžeme vidieť aj vo filme Otec. Ten má slovenskú premiéru naplánovanú na 11. september a aktuálne zažíva veľký úspech na filmovom festivale v Benátkach.