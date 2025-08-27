Mária Schumerová potvrdila ich vzťah na Instagrame, kde sa zároveň vyjadrila k špekuláciám.
Slovenský herec Lukáš Latinák tvorí pár s herečkou Máriou Schumerovou. Tá na svojom instagramovom profile zverejnila vyjadrenie, ku ktorému priložila aj ich spoločné zábery. Hoci je Latinák rozvedený, Mária jasne odmietla špekulácie, že by za jeho rozvodom stála práve ona.
„Áno, s Lukášom tvoríme pár a je to už nejaký čas. Neskrývali sme sa, ale ani sme sa nepredhadzovali novinárom,“ napísala. „Aby sme predišli zbytočným špekuláciám, jeho rozvod s naším vzťahom nijako nesúvisí,“ dodala 30-ročná herečka.
Svojich sledovateľov tak hneď uviedla do obrazu. „Keďže nemáme potrebu deliť sa o naše súkromie s bulvárom ani so Slovenskom a nechceme živiť senzácie, toto je jediné vyjadrenie o našom vzťahu. Skrátka – máme sa,“ uzavrela.
Na sociálnych sieťach nie sú ani Lukáš ani Mária veľmi aktívni. Zdá sa, že naozaj chceli iba uviesť veci na pravú mieru a vyhnúť sa ďalším dohadom.