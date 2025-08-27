Podľa prestížneho rebríčka Billboard sa stal najúspešnejším R&B/Hip-Hop umelcom 21. storočia.
Prestížny rebríček Billboard označil Drakea za najúspešnejšieho umelca 21. storočia v kategórii R&B/Hip-Hop. Americký raper tak nechal za sebou mená ako JAY-Z, Eminem či Beyoncé. Podľa Billboardu stojí za jeho úspechom najmä schopnosť dominovať simultánne – v rebríčkoch sa často objavovalo viacero jeho hitov naraz.
Billboard hodnotil umiestnenia umelcov v rebríčkoch Top R&B/Hip-Hop Albums a Hot R&B/Hip-Hop Songs v období od januára 2000 do decembra 2024. Drake získal najvyššie celkové skóre spomedzi všetkých interpretov v histórii oboch rebríčkov.
Za ním sa v prvej desiatke umiestnili Beyoncé (2. miesto), The Weeknd (3.), Chris Brown (4.), Usher (5.), Lil Wayne (6.), JAY-Z (7.), Rihanna (8.), Eminem (9.) a Alicia Keys (10.).
Rebríček Billboard je dlhodobo vnímaný ako „zlatý štandard“ hudobných rebríčkov. Má bohatú tradíciu a jeho výsledky výrazne ovplyvňujú kariéry umelcov – od cien za koncerty cez bookingy až po mediálnu pozornosť.