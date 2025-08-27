Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. augusta 2025 o 17:15
Čas čítania 0:33
Hana Divišová

Drake sa stal najúspešnejším umelcom svojej éry. Predbehol Eminema aj Beyoncé

HUDBA DRAKE HUDBA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Podľa prestížneho rebríčka Billboard sa stal najúspešnejším R&B/Hip-Hop umelcom 21. storočia.

Prestížny rebríček Billboard označil Drakea za najúspešnejšieho umelca 21. storočia v kategórii R&B/Hip-Hop. Americký raper tak nechal za sebou mená ako JAY-Z, Eminem či Beyoncé. Podľa Billboardu stojí za jeho úspechom najmä schopnosť dominovať simultánne – v rebríčkoch sa často objavovalo viacero jeho hitov naraz.

Billboard hodnotil umiestnenia umelcov v rebríčkoch Top R&B/Hip-Hop Albums a Hot R&B/Hip-Hop Songs v období od januára 2000 do decembra 2024. Drake získal najvyššie celkové skóre spomedzi všetkých interpretov v histórii oboch rebríčkov.

drake
Zdroj: Instagram/@drake

Za ním sa v prvej desiatke umiestnili Beyoncé (2. miesto), The Weeknd (3.), Chris Brown (4.), Usher (5.), Lil Wayne (6.), JAY-Z (7.), Rihanna (8.), Eminem (9.) a Alicia Keys (10.).

Odporúčané
KVÍZ: Vieš, ktorí známi speváci zložili hity pre Beyoncé, Rihannu či Justina Biebera? Otestuj sa KVÍZ: Vieš, ktorí známi speváci zložili hity pre Beyoncé, Rihannu či Justina Biebera? Otestuj sa 26. augusta 2025 o 11:00

Rebríček Billboard je dlhodobo vnímaný ako „zlatý štandard“ hudobných rebríčkov. Má bohatú tradíciu a jeho výsledky výrazne ovplyvňujú kariéry umelcov – od cien za koncerty cez bookingy až po mediálnu pozornosť.

Anketa:
Komu si fandil v beefe medzi Drakeom a Kendrickom Lamarom? 
Drakeovi
Kendrickovi
Drakeovi
67 %
Kendrickovi
33 %
Odporúčané
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov 27. augusta 2025 o 14:51
Odporúčané
Nový podcast s Taylor Swift a jej snúbencom Travisom Kelcem prekonal svetový rekord Nový podcast s Taylor Swift a jej snúbencom Travisom Kelcem prekonal svetový rekord 27. augusta 2025 o 14:02
Odporúčané
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom 27. augusta 2025 o 11:51
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
DRAKE HUDBA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/@drake
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
včera o 17:00
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
refresher+
Odporúčané
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
pred 2 dňami
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
Sponzorovaný obsah
Českí manželia vraždili pre 1 300 eur. Ich zločiny odhalili zlyhanie systému a zmenili trestný zákon
14. 8. 2025 10:00
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
Sponzorovaný obsah
Dominika z reštaurácie Sushi Time: Jeden zákazník chcel zohriať sushi v mikrovlnke, miešať wasabi so sójovou omáčkou je chyba
21. 8. 2025 13:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
refresher+
Odporúčané
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
včera o 08:00
Storky
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec
Post Malone sa stál tvárou mužskej kolekcie SKIMS
Upútavka na druhú sériu Fallout: Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy
Nové Nike Air Force 1 s rukopisom Virgila Abloha sú horúcou novinkou sezóny
Lifestyle news
Drake sa stal najúspešnejším umelcom svojej éry. Predbehol Eminema aj Beyoncé pred hodinou
Jaromír Jágr získal prestížne ocenenie. V NHL sa zapíše medzi klubové legendy pred hodinou
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov pred 3 hodinami
Nový podcast s Taylor Swift a jej snúbencom Travisom Kelcem prekonal svetový rekord dnes o 14:02
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom dnes o 11:51
V hokeji budú platiť štyri nové pravidlá. Týkať sa budú hráčov na striedačke aj brankárov počas hry dnes o 11:03
Zuzana Plačková je opäť tehotná. S Reném Rendym sa stanú dvojnásobnými rodičmi dnes o 10:19
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru dnes o 08:49
Spravodajstvo
Dôchodky Polícia SR Dôchodcovia Automobilový priemysel
Viac
Slovensko sa zaradilo medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania
pred 33 minútami
Polícia povolila výnimku: Nákladné vozidlá môžu v piatok jazdiť aj napriek zákazu
pred hodinou
Hlasu hrozí pokuta za pôžičku od Pellegriniho sestry. Komisia začala konanie
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“
Česko
pred 2 dňami
Hard Rico sa rozišiel s priateľkou. Na svojom prvom koncerte po prepustení z väzenia zahral skladbu „Zlatokopky“
pred 2 dňami
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
Will Smith pridal video zo svojej tour, fanúšikovia však špekulujú o AI-generovanom publiku
včera o 17:47
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty
Jedna vila, 40 hudobníkov, 60 hodín non-stop tvorby. Leaky od Zaya či Luca Brassiho môžeš sledovať aj ty
včera o 16:41
Premena Meghan Trainor vyvolala vlnu komentárov. Speváčka sa bráni sebavedomým odkazom
Premena Meghan Trainor vyvolala vlnu komentárov. Speváčka sa bráni sebavedomým odkazom
včera o 10:17
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene
včera o 19:33
Miley Cyrus oslavuje zmierenie. Svojmu otcovi k narodeninám venovala pieseň o dôvere
Miley Cyrus oslavuje zmierenie. Svojmu otcovi k narodeninám venovala pieseň o dôvere
včera o 09:13
Viac z Zaujímavosti Všetko
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
Zahraničné
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Michal má 25 a v lete je podomový predavač kníh v USA: Zarobil som si na 6 investičných bytov (Rozhovor)
včera o 17:00
Lekár zavraždil stovky novorodencov: po narodení im zaživa prestrihol miechu nožnicami
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
včera o 18:42
Viac z Móda Všetko
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
Doplnky
dnes o 11:00
Odporúčané
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
dnes o 11:00
Toto je 8 štýlových školských batohov, do ktorých zmestíš notebook. Vyber si zo značiek Carhartt, Fjällräven, Patagonia a iných
dnes o 12:00
OUTFIT CHECK hviezd zo Slovenska a z Česka. Inšpiruj sa stylingom Yzomandiasa, Ivany Gáborík či Janky Slačkovej
pred 3 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jaromír Jágr získal prestížne ocenenie. V NHL sa zapíše medzi klubové legendy
Šport
pred hodinou
Jaromír Jágr získal prestížne ocenenie. V NHL sa zapíše medzi klubové legendy
pred hodinou
V drese Pittsburgh Penguins odohral viac ako 800 zápasov a patril medzi najväčšie hviezdy klubu.
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Zmenila aj jeho názov
pred 3 hodinami
Toto je 8 štýlových školských batohov, do ktorých zmestíš notebook. Vyber si zo značiek Carhartt, Fjällräven, Patagonia a iných
V spolupráci
Toto je 8 štýlových školských batohov, do ktorých zmestíš notebook. Vyber si zo značiek Carhartt, Fjällräven, Patagonia a iných
dnes o 12:00
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
Odporúčané
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
dnes o 11:00
Doprajte svojej chate nový život: Renovujte drevené schody a nastavte plastové okná pre dokonalý oddych v prírode
PR správa
Doprajte svojej chate nový život: Renovujte drevené schody a nastavte plastové okná pre dokonalý oddych v prírode
dnes o 10:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
včera o 18:42
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
dnes o 11:51
Zuzana Plačková je opäť tehotná. S Reném Rendym sa stanú dvojnásobnými rodičmi
Zuzana Plačková je opäť tehotná. S Reném Rendym sa stanú dvojnásobnými rodičmi
dnes o 10:19
20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť
20 cestujúcich muselo pred vzletom opustiť palubu lietadla. Dôvodom bola jeho hmotnosť
včera o 13:01
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“
22. 8. 2025 19:26
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
včera o 18:42
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Karin organizuje pre Slovákov zájazdy na Gili ostrovy: Cestovky majú prestrelené ceny, exotika nemusí stáť 3 000 eur (Rozhovor)
23. 8. 2025 17:00
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
pred 3 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
refresher+
Odporúčané
Na alimentoch mi dlží 6 000 eur, vzdal sa nás a založil si rodinu. Slováci opísali vzťah s otcami po rozvode
18. 8. 2025 7:00
Domov
Zdieľať
Diskusia