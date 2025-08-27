Po tom, čo sa objavila v podcaste svojho snúbenca Travisa Kelcea, prekonala historický rekord v počúvanosti na YouTube.
Taylor Swift je skutočnou rekordérkou a najnovšie nielen v hudbe. Po tom, čo sa táto čerstvo zasnúbená hviezda objavila v jednej z epizód podcastu New Heights, stanovila nový svetový rekord v počúvanosti podcastov. Tento podcast dnes vedie jej snúbenec Travis spoločne so svojím bratom Jasonom.
Epizóda s Taylor dosiahla 14. augusta počas premiéry neuveriteľných 1,3 milióna súčasne sledujúcich divákov a získala tak prvenstvo ako najpočúvanejší podcast na YouTube, informuje Guinness World Records. Dnes má táto epizóda už viac ako 21 miliónov zobrazení.
Taylor bola práve vďaka Travisovi oveľa otvorenejšia ako kdekoľvek inde. Speváčka hovorila nielen o svojom novom albume a turné The Eras Tour, ale aj o samotnom vzťahu s Travisom.
Okrem pracovných úspechov prežíva Taylor krásne chvíle aj v súkromí. Len včera s Travisom oznámili svoje zasnúbenie.