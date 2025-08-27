Nová sezóna hokeja prinesie štyri zmeny v pravidlách, ktoré ovplyvnia hráčov aj brankárov.
Už od novej sezóny vstúpia do platnosti štyri zmeny v hokejových pravidlách, ktoré pripravila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Na prvý pohľad ide o drobnosti, no počas zápasov môžu rozhodnúť o dvojminútovom treste či o tom, kto zostane v bránke.
Jedna z noviniek sa dotýka hráčov čakajúcich na striedanie. Počas hry už nesmú počas vyčkávania na striedanie sedieť na mantineli s korčuľou prehodenou na ľad. Ak si to niekto dovolí, rozhodca tím najskôr upozorní, no pri ďalšom priestupku nasleduje menší trest za nešportové správanie, informuje Šport.sk.
Z pravidiel sa vymazalo aj jedno obmedzenie. Minulú sezónu totiž tímy v predĺžení nemohli stiahnuť brankára, poslať na ľad ďalšieho hráča a potom brankára počas hry vrátiť späť. Museli čakať, kým rozhodca preruší hru. Tréneri teraz môžu v predĺžení počas presilovky stiahnuť brankára a hrať s dvoma hráčmi navyše. Keď presilovka skončí, brankára jednoducho pošlú späť do bránky.
Brankárov sa týka aj ďalšie pravidlo o vylúčení. Po novom si trest za ich faul neodpyká hráč, ktorý bol na ľade v momente priestupku, ale ten, ktorý bol na ľade až v čase prerušenia hry. Zjednoduší sa tým situácia, keď rozhodcovia museli kontrolovať, kto sa stihol vystriedať počas dlhého avizovaného vylúčenia.
Poslednou úpravou je možnosť čiarových rozhodcov zastaviť hru, ak brankár hrá s pukom mimo vyznačeného priestoru za bránkou, teda v rohoch klziska. Takýto zásah sa bude posudzovať ako priestupok a tím dostane menší trest.
Hráči na striedačke:
Už nesmú sedieť na mantineli s nohou vystrčenou nad ľad.
Rozhodca najprv upozorní, pri opakovanom porušení nasleduje dvojminútový trest.
Predĺženie a brankári:
Tímy môžu odvolať brankára počas presilovky a hrať s hráčmi navyše.
Po skončení presilovky sa brankár môže vrátiť späť do bránky.
Tresty brankárov:
Pri vylúčení brankára odpyká trest hráč, ktorý bol na ľade v čase prerušenia hry (nie pri samotnom faule).
Toto zjednodušuje kontrolu striedania hráčov pri dlhých vylúčeniach.
Čiaroví rozhodcovia a brankári:
Rozhodcovia môžu prerušiť hru, ak brankár hrá s pukom mimo vyznačené územie za bránkou.
Výsledkom je menší trest pre tím.