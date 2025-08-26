Nový svetový rekord: 174 parašutistov vytvorilo dychberúcu formáciu (+VIDEO)

Vytvorili najväčšiu vertikálnu zostavu „head down“ a prekonali tak desať rokov starý rekord so 164 účastníkmi.
V Skydive Chicago sa 174 parašutistov z celého sveta postaralo o nový svetový rekord. Spoločne vytvorili vertikálnu zostavu „head down“ s najväčším počtom účastníkov.
Aj keď bolo všetko dopredu premyslené, menšie komplikácie prinieslo počasie. Účastníkom sa aj napriek tomu podarilo prekonať 10 rokov starý rekord, ktorého sa zúčastnilo 164 parašutistov.
Z výsledku sú všetci účastníci nadšení, a to aj preto, že predchádzajúce pokusy o prekonanie rekordu z roku 2015 – v rokoch 2018 a 2022 – boli neúspešné.
Po úspechu sa parašutisti pokúsili aj o väčšiu formáciu so 187 účastníkmi, čo je doteraz najväčšia vertikálna zostava, aj keď oficiálne nezapísaná ako rekord. Medzi rekordmanmi bolo aj 9 Austrálčanov, ktorí dostali osobitné uznanie.