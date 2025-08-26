Raper hovorí, že ho takéto scény stavajú do nepríjemných situácií, keď sa ho jeho vnúčatá pýtajú otázky, na ktoré nevie nájsť odpoveď.
Rapper Snoop Dogg bol hosťom v podcaste its.giving.podcast, kde s moderátorkou rozobrali tému novodobých filmov a LGBTQ+ komunity. Hudobník sa priznal, že má strach chodiť do kina na detské filmy – práve kvôli tomu, že sa v nich objavujú podobné témy a následne mu jeho vnúčatá kladú otázky, na ktoré nevie odpovedať.
Snoop Dogg sa podelil aj o zážitok zo spin-offu k rozprávke Toy Story – filmu Lightyear. V ňom sa objavila scéna, kde majú dieťa dve ženské postavičky. „Papa Snoop? Ako mohla mať dieťa so ženou? Veď ona je žena!“ spýtal sa ho vnuk priamo v kine.
Raper priznal, že ho táto situácia zaskočila: „Do ri*i,“ spomína si, čo si vtedy pomyslel. „Neprišiel som sem kvôli tomuto. Prišiel som si pozrieť ten prekliaty film,“ spomína Smoop Dogg.
„Je to, ako keby som sa teraz bál ísť do kina,“ povedal Snoop Dogg, ktorý má sedem vnúčat. „Všetci ma hádžete do situácie, na ktorú nemám odpoveď. Dávajú to všade,“ dodal na margo reprezentácie LGBTQ+ komunity vo filmoch.