Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike zažiarili slovenskí študenti

Na Medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike (IOAA) 2025 ocenili až 5 Slovákov.
Od 11. do 21. augusta sa konala v meste Mumbai v Indii Medzinárodná olympiáda v astronómii a astrofyzike 2025. Medzi 64 zúčastnenými krajinami nechýbalo ani Slovensko.
Stránka Astronomickej olympiády približuje, ako súťaž prebiehala:
„Počas týchto dní sa účastníci museli vyrovnať s náročnými teoretickými úlohami z rôznych oblastí astrofyziky, analyzovať dáta a zvládnuť aj praktické zadania, medzi ktoré patrila práca s ďalekohľadom či návšteva planetária. Naša výprava tieto úlohy označila za veľmi podnetné, pričom mnohé sa zameriavali najmä na kozmológiu a problematiku čiernych dier. Času na riešenie však bolo veľmi málo vzhľadom na ich veľký počet, takže sa nedalo venovať všetkým úlohám do detailu – bolo potrebné si vybrať, ktorým sa venovať prednostne. Takýto vysoký stupeň náročnosti je však na medzinárodných podujatiach už zaužívaným štandardom.“
Z tejto zložitej súťaže si zlatú medailu odniesol študent Tomáš Kubrický. Strieborné medaily si získali Patrik Prítrský a Peter Švrlo. Mário Tlamka dosiahol obdivuhodné tretie miesto a získal bronzovú medailu. Vladimír Slanina si odniesol čestné uznanie.
Počas viacerých dní sa museli popasovať s náročnými teoretickými príkladmi zameranými na rôzne oblasti astrofyziky, dátovými analýzami i praktickými úlohami, ktoré zahŕňali prácu s ďalekohľadom či návštevu planetária, priblížili organizátori.