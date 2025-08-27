Radostnú správu zverejnila na Instagrame.
Zuzana Plačková, známa slovenská influencerka, potešila svojich fanúšikov veľkou novinkou. S manželom Reném čakajú ďalšie dieťa. Na Instagrame zverejnila video, na ktorom je jasne viditeľné jej tehotenské bruško.
Video pridala aj s dojímavým komentárom: „Dionko bude veľký Brat.“ Spolu s manželom Reném sa pripravujú na rozšírenie rodiny a fanúšikovia už teraz netrpezlivo tipujú, či Zuzana privíta na svet chlapčeka alebo dievčatko.
V komentároch jej blahoželajú viaceré známe osobnosti, ako napríklad čoskoro ďalšia mamička Ráchelka, Naty Kerny, Lula či Tina.
OdporúčanéZuzana Plačková s manželom oznámili pohlavie svojho dieťaťa. Do rodiny im pribudne chlapec Dion 24. júna 2022 o 19:26
OdporúčanéKráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romantickej svadby v lese 26. augusta 2025 o 7:57