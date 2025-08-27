Kategórie
dnes 27. augusta 2025 o 11:51
Čas čítania 0:52
Karolína Uličná

Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom

Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Zdroj: Instagram/@lilbieber
OSOBNOSTI JUSTIN BIEBER VZŤAHY
Jeho manželka zostala pohoršená.

Hailey a Justin Bieber sú už roky stredobodom pozornosti a fanúšikovia neprestajne špekulujú, či majú skutočne zdravý vzťah. Každý ich krok na sociálnych sieťach sledujú milióny ľudí a keď Justin nedávno zverejnil provokatívne fotky seba samého, Hailey nezostala ticho a dala jasne najavo, čo si o tom myslí.

Ako informoval Unilad, umelec nedávno zdieľal na Instagrame dve odvážne fotky, na ktorých pózuje len v šortkách a čiapke, s Calvin Klein boxerami pred očami celého sveta. K fotkám pridal popis: „Thirst trap fa u h**s,“ doplnený dvoma provokatívnymi emotikonmi. (V preklade: Provokatívna fotka pre vás, vy ku**y).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)

 
Reakcia Hailey? Jediný eye-roll emotikon v komentári. Je teda zjavné, že z fotiek nie je veľmi nadšená. Fanúšikovia si všimli, že posledné mesiace je Justin trochu zvláštny. Na sociálnych sieťach sa objavujú jeho básne a vyznania, v ktorých hovorí, že sa cíti unavený zo vzťahov, že nenávidí sám seba alebo že má problém s hnevom. Našťastie, jeho zástupcovia opakovane popierajú fámy o drogách.

Napriek týmto „drámam“ manželia sú stále spolu. Justin nedávno zdieľal sériu romantických fotografií s Hailey, ktoré ona sama pridala na svoj Instagram Story s piesňou That's How Strong My Love Is. To, či ide iba o nevinné doberanie manželov alebo naozajstné hádky, nie je jasné.

Hailey Bieber Justin
Zdroj: Instagram/@lilbieber
Anketa:
Čo si myslíš o ich vzťahu?
Hádky a toxicita
Majú v skutočnosti dobrý vzťah
Hádky a toxicita
88 %
373 Hlasov
Majú v skutočnosti dobrý vzťah
12 %
52 Hlasov
