Neznámy muž si všimol rodinu s deťmi, ktorá oslavovala narodeniny v reštaurácii. Potajomky za ňu zaplatil účet vo výške 73 eur.
V bratislavskom nákupnom centre Nivy sa v reštaurácii Mestečko odohrala situácia, ktorá ukázala, že aj malé skutky vedia mať veľký dosah. Čašník, ktorý sa tejto práci venuje už desať rokov, bol svedkom chvíle, na ktorú tak skoro nezabudne.
Do podniku prišla rodina s dvoma deťmi. Bolo vidieť, že večera v reštaurácii je pre nich skôr výnimočná udalosť než bežný zvyk. Rodičia chceli osláviť narodeniny svojho syna a dopriať mu aspoň malý kúsok ‚normálnosti‘. „V ich očiach sa miešala láska, únava aj nádej. Bolo to dojímavé,“ opísal čašník na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.
Neďaleko pri stole sedel muž, ktorý si rodinu všimol. Keď prišiel platiť, opýtal sa, či pochádzajú z Ukrajiny, keďže ich počul rozprávať ukrajinským jazykom. Po potvrdení len poznamenal: „Neviem si predstaviť, že by som musel utekať pred vojnou so ženou a takýmito malými deťmi.“ Následne požiadal, aby mu čašník priniesol účet rodiny s tým, že ho zaplatí. Rodine tak neznámy muž zaplatil 73-eurový účet a bez ďalších slov odišiel.
Rodina, ktorá si chcela večeru zaplatiť sama, zostala zaskočená. Nemali komu poďakovať a matke sa do očí tlačili slzy. „Na srdci mi zostalo teplo, aké sa nedá opísať slovami,“ dodal čašník.
Príbeh vyvolal silné reakcie aj na sociálnych sieťach. Ľudia oceňujú anonymné gesto a pripomínajú, že aj v časoch plných napätia či rozdielnych názorov sa stále nájdu ľudia, ktorí dokážu konať čisto z ľudskosti.
„Toto nie je o politike, ale o súcite. O tom, že aj dnes existujú ľudia, ktorí sa rozhodnú neodsudzovať, ale pomôcť,“ uzatvára autor príbehu a posiela odkaz neznámemu mužovi: „Ďakujem. Nielen za tú rodinu, ale aj za seba. Lebo je krásne vedieť, že ľudskosť ešte nevymrela.“