Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. septembra 2025 o 13:41
Čas čítania 0:38
Michaela Kedžuchová

Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky

Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky
Zdroj: Instagram / @trabomeykr
OSOBNOSTI LOVE ISLAND VZŤAHY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Trabo a Kika sú po svadbe na Grape už aj oficiálne zasnúbení.

Kristína Víglaská a Michal Trabalík, známy ako Trabo, sa zoznámili na Love Islande v roku 2024 a v novembri toho roka sa stali jeho víťazmi. Ich vzťah pretrvával aj po skončení show a v lete na festivale Grape sa aj na „nečisto“ zosobášili na námestí lásky.

Teraz Trabo požiadal Kiku o ruku naozaj a to na mieste, kde sa prvýkrát stretli – na Kanárskych ostrovoch. Urobil to počas túry a celé to natočil skrytou kamerou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Michal Trabalík (@trabomeykr)

Aj keď každoročne vznikajú pochybnosti o povahe skutočnej lásky, ktorá vznikla za kamerami, Kika a Trabo dokazujú, že nájsť svoju polovičku je možné aj počas natáčania reality šou. Nie je to však jediný pár z Love Islandu, ktorý svoju lásku spečatil zásnubami a svadbou. Svoje áno si povedali aj Denisa a Kryštof z druhej série Love Islandu a Laure a Martinovi, ktorí sa tiež stali manželmi sa už dokonca narodilo aj bábätko.

Anketa:
Myslíš, že vzťah vydrží aj tohtoročným víťazom?
Dúfam!
Nemyslím si.
Dúfam!
33 %
Nemyslím si.
67 %
Odporúčané
Tieto celebrity by sa mali brať v roku 2026. Niektoré páry ťa možno prekvapia Tieto celebrity by sa mali brať v roku 2026. Niektoré páry ťa možno prekvapia 4. septembra 2025 o 7:23
Odporúčané
Slovenská herečka Dominika Morávková zdieľala fotku s novým partnerom. Ukazuje, že je po rozvode šťastná Slovenská herečka Dominika Morávková zdieľala fotku s novým partnerom. Ukazuje, že je po rozvode šťastná 2. septembra 2025 o 18:19
Odporúčané
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah 27. augusta 2025 o 19:13
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
LOVE ISLAND VZŤAHY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram / @trabomeykr
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 dňami
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
včera o 14:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 3 dňami
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Storky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Lifestyle news
Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky pred 42 minútami
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna pred hodinou
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením pred 2 hodinami
Záhadné zmiznutie Maddie McCannovej je stále nevyriešené. Hlavný podozrivý má ísť teraz na slobodu pred 3 hodinami
Cez víkend nás čaká vesmírne divadlo. Na Slovensku budeme pozorovať krvavý Mesiac, v tomto čase ho uvidíš najjasnejšie dnes o 09:36
Unikátny nález v Číne: Objavili 12-metrového dinosaura, ktorý mení poznatky o evolúcii dnes o 08:38
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku dnes o 07:44
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti včera o 19:10
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ včera o 17:33
Spravodajstvo
Volodymyr Zelenskyj Robert Fico Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
AKTUÁLNE: Fico sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
pred 4 minútami
Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu
pred 56 minútami
AKTUÁLNE: Žiaci na Slovensku sa od roku 2026 začnú učiť o umelej inteligencii
pred 2 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Youtube a influenceri
pred 2 dňami
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov
včera o 15:36
Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz
Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz
pred 2 dňami
Tieto celebrity by sa mali brať v roku 2026. Niektoré páry ťa možno prekvapia
Tieto celebrity by sa mali brať v roku 2026. Niektoré páry ťa možno prekvapia
včera o 07:23
Záhadné zmiznutie Maddie McCannovej je stále nevyriešené. Hlavný podozrivý má ísť teraz na slobodu
Záhadné zmiznutie Maddie McCannovej je stále nevyriešené. Hlavný podozrivý má ísť teraz na slobodu
pred 3 hodinami
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
Jedinečné motívy a linky, ktoré vyzerajú ako vylaserované. Týchto tatérov zo Slovenska a Česka musíš poznať (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Filmy
včera o 13:17
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
včera o 13:17
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad
pred 2 dňami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 3 dňami
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
pred 22 minútami
S foodblogerom Čojem sme navštívili Českú republiku, do ktorej každý september prúdia tisíce slovenských študentov a študentiek
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
pred 3 hodinami
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
včera o 17:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
včera o 13:17
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
včera o 14:52
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
refresher+
Odporúčané
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 4 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
1. 9. 2025 11:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 3 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
30. 8. 2025 9:38
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 4 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Späť
Zdieľať
Diskusia