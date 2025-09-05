Trabo a Kika sú po svadbe na Grape už aj oficiálne zasnúbení.
Kristína Víglaská a Michal Trabalík, známy ako Trabo, sa zoznámili na Love Islande v roku 2024 a v novembri toho roka sa stali jeho víťazmi. Ich vzťah pretrvával aj po skončení show a v lete na festivale Grape sa aj na „nečisto“ zosobášili na námestí lásky.
Teraz Trabo požiadal Kiku o ruku naozaj a to na mieste, kde sa prvýkrát stretli – na Kanárskych ostrovoch. Urobil to počas túry a celé to natočil skrytou kamerou.
Aj keď každoročne vznikajú pochybnosti o povahe skutočnej lásky, ktorá vznikla za kamerami, Kika a Trabo dokazujú, že nájsť svoju polovičku je možné aj počas natáčania reality šou. Nie je to však jediný pár z Love Islandu, ktorý svoju lásku spečatil zásnubami a svadbou. Svoje áno si povedali aj Denisa a Kryštof z druhej série Love Islandu a Laure a Martinovi, ktorí sa tiež stali manželmi sa už dokonca narodilo aj bábätko.