Tentoraz sa známy seriál zameria na príbeh sériového vraha, kanibala, vykrádača hrobov a nekrofila v jednej osobe.
Ed Gein, známy vrah z 50. rokov 20. storočia, nielenže spáchal sériu vrážd, ale aj exhumoval hroby, aby z ľudských pozostatkov vyrobil predmety do domácnosti a oblečenie. Jeho zločiny inšpirovali filmy ako Psycho, Texaský masaker motorovou pílou a Mlčanie jahniat. Tentokrát sa jeho príbeh pokúsi opísať seriál Monster, ktorý sa podľa People objaví na Netflixe 3. októbra.
Hlavnú postavu si zahrá Charlie Hunnam, známy zo seriálov Sons of Anarchy a The Gentlemen. Laurie Metcalf sa potom zhostí úlohy vrahovej matky Augusty Geinovej. V ďalších úlohách sa objavia aj Tom Hollander, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill a Robin Weigert.
„Geinove zvrátené zločiny, poháňané izoláciou, psychózou a všetko pohlcujúcou posadnutosťou matkou, zrodili nový druh monštra, ktoré bude strašiť Hollywood ešte celé desaťročia," uvádza sa v oficiálnej synopse projektu.
„Geinov desivý odkaz dal vzniknúť fiktívnym monštrám vytvoreným podľa jeho podoby a podnietil kultúrnu posadnutosť kriminálnymi deviantmi," uvádza sa v opise. Tvorcovia sľubujú, že tento seriál bude ešte mrazivejší a desivejší ako tie predchádzajúce. A už len z traileru je jasné, že svoje slová pravdepodobne dodržia.
Seriál Monštrum, ktorého spoluzakladateľmi a výkonnými producentmi sú Ryan Murphy a Ian Brennan, sa v prvých dvoch sériách s veľkým úspechom zaoberal sériovým vrahom Jeffreym Dahmerom a bratmi Ericom a Lylom Menendezovcami, ktorí sú odsúdení za vraždu vlastných rodičov.