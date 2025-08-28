Po Dahmerovi a bratoch Menendezovcoch prichádza príbeh Eda Geina.
Netflix zverejnil prvé oficiálne zábery a prezradil dátum premiéry tretej série kriminálnej antológie „Monster“ od Ryana Murphyho a Iana Brennana. Séria s názvom „Monster: The Ed Gein Story“ bude mať premiéru 3. októbra na celom svete.
V hlavnej úlohe sériového vraha Eda Geina sa predstaví Charlie Hunnam, ktorý je zároveň aj výkonným producentom. Netflix tiež zverejnil sériu plagátov s Hunnamom, ktoré zachytávajú temnú atmosféru príbehu.
Oficiálny popis sezóny znie:
Sériový vrah. Vykrádač hrobov. Psychopat. V zamrznutých poliach vidieckeho Wisconsinu v 50. rokoch žil tichý, mierumilovný samotár menom Eddie Gein – ukrývajúci v rozpadnutom dome hrôzy, ktoré nanovo definovali americkú nočnú moru. Hnaný izoláciou, psychózou a posadnutosťou vlastnou matkou, Geinove zvrátené zločiny zrodili nový typ monštra, ktorý prenasleduje Hollywood už desaťročia. Od filmov ako Psycho, Texaský masaker motorovou pílou až po Mlčanie jahniat, Geinov morbídny odkaz sa stal predlohou fiktívnych hororových postáv a spustil kultúrnu posadnutosť kriminálnymi deviantmi. Ed Gein neinšpiroval len žáner – stal sa vzorom moderného hororu.
Herecké obsadenie tretej série:
Tom Hollander
Laurie Metcalf
Suzanna Son
Vicky Krieps
Olivia Williams
Lesley Manville
Joey Pollari
Charlie Hall
Tyler Jacob Moore
Mimi Kennedy
Will Brill
Robin Weigert
Sériu vytvorili a produkovali Ryan Murphy a Ian Brennan. Brennan tiež napísal scenár a režíroval dve epizódy, zatiaľ čo Max Winkler režíroval zvyšných šesť.
Predchádzajúce série:
„Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ (2022) – získala šesť nominácií na Emmy, vrátane výhry pre Niecy Nash.
„Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ (2024) – aktuálne nominovaná na 11 cien Emmy, pričom odovzdávanie cien sa uskutoční 14. septembra.
Netflix už zároveň pripravuje štvrtú sériu, ktorá sa zameria na Lizzie Borden a vraždu jej otca a macochy. V hlavnej úlohe sa predstaví Ella Beatty.