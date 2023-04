Vyvraždil svoju 5-člennú rodinu, FBI unikal 18 rokov a s druhou manželkou začal nový život

Po vražde 5 členov rodiny sa v pokoji najedol a vyspal. Na druhý deň sa z masového vraha Johna Lista stal tichý luterán menom Robert Clark.

Nevidel inú cestu než ich zavraždiť. Aspoň tak masový vrah John List obhajoval svoj čin v liste miestnemu farárovi. V ňom opísal, ako a prečo 9. novembra 1971 v meste Westfield zastrelil svoju matku, manželku a tri deti. Veril, že ich poslal na lepšie miesto – do neba.

Telá dôkladne upratal a každému povedal, že majú naplánovaný rodinný výlet. Následne zavrel dvere od domu a už sa nikdy nevrátil. O 18 rokov neskôr sa jeho druhá manželka, kolegovia a priatelia dozvedeli, že tichý a priateľský účtovník Robert Clark je v skutočnosti masový vrah John List.

Zdroj: John List

Strieľal ich odzadu, lebo nechcel, aby vedeli, že ich zabil otec

Američanka Helen oddychovala na gauči v obývačke a pri popíjaní kávy pozerala televíziu. Jej manžel, účtovník John List, pristúpil k 47-ročnej partnerke a strelil ju odzadu do hlavy. Po vražde manželky sa presunul na 3. poschodie domu, kde rovnakým spôsobom zastrelil svoju 84-ročnú matku Almu.

„Môže sa to zdať zbabelé, že som zakaždým strieľal zozadu, ale nechcel som, aby niekto z nich ani v poslednej chvíli vedel, že som im to musel spraviť,“ napísal vrah v liste, ktorý adresoval svojmu farárovi. Zverejnil ho The New York Times.

Telá manželky Johna Lista a jeho troch detí. Zdroj: truTV

Onedlho prišli domov jeho deti, 13-ročný syn Frederick a 16-ročná Patricia, ktoré zavraždil identickým spôsobom. Piatym v poradí bol jeho 15-ročný syn John Frederick, ktorého najprv vyzdvihol v škole a potom ho doma zastrelil.